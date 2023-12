Las confesiones navideñas de Pablo Motos: de los sobres con dinero a los bombones con alcohol

El Hormiguero ya ha encarado la recta final del 2023. Pablo Motos cerrará un año de ensueño, repitiendo nuevamente como el programa más visto, recibiendo en plató a Raphael, Kelsey Grammer, Bertín Osborne y Cristina Pedroche, la encargada de presentar las Campanadas en Antena 3. El formato de Trancas y Barrancas descansará las próximas dos semanas y volverá el lunes, 8 de enero, con Sofía Vergara, la protagonista de Modern Family.

Este lunes, Raphael acudió al programa para promocionar Victoria Tour Edition, su último disco de estudio. Y un buen regalo para estas Navidades, en palabras de Motos. El presentador aprovechó el momento para preguntar al cantante de Mi gran Noche si era bueno haciendo regalos. "Yo creo que sí, siempre regalo lo que me piden. A nivel familiar, soy una persona espléndida. De normal tirando a bien", respondió el artista.

Fue en ese momento cuando Motos quiso compartir que él no se complica demasiado en las Fiestas con sus seres queridos. "Yo regalo un sobre con dinero", dijo. "Soy muy malo regalando. Creo que hace ilusión y quedo bien". Y Raphael asintió: "Esa es una buena salida porque muchas veces regalas cosas que no sabes para qué sirven".

[Raphael recuerda sus inicios en ‘El Hormiguero’ y explica por qué los cantantes ahora lo tienen más fácil]

A continuación, el presentador preguntó al invitado qué cosas le pedía a sus familiares. "Yo no le digo que no a casi nada, me pueden regalar cualquier cosa", contestó Raphael. Fue entonces cuando Pablo reveló que es muy de pedir "un libro o aceite". "Eso es un lujo hoy en día. Soy un fan del aceite de oliva, es mi tierra. En Jaén y en concreto, en Linares, hay aceite por todos lados".

Ya en la tertulia de los cómicos, con El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita, el de Requena continuó aireando detalles de su vida privada respecto a las Navidades. Empezó hablando de su gusto por unos "bombones con forma de tapón de champán que tienen alcohol dentro". "Tanto, que una vez nos lo tomamos mi mujer y yo, terminamos yendo a la cama a cuatro patas", dijo el de Requena.

Pablo Motos, además, confesó cuál es el menú que se cocina en su casa en Nochevieja. Y lo cierto es que es de lo más sencillo: "La cena perfecta es huevos fritos con patatas fritas. Mi mujer y yo hacemos una montaña de patatas fritas y tomamos champán. Es una cena cojonuda", dijo. "Hay cosas baratas que son la hostia".

