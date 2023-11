El inesperado 'guiño' de Chenoa a su relación con David Bisbal en la Academia durante la gala 0 de 'OT 2023'

La nueva edición de 'Operación Triunfo' ya ha comenzado. El formato audiovisual ha vuelto a abrir sus puertas a los 18 aspirantes que actuaron anoche en la Gala 0 de 'OT 2023', aunque solo 16 han logrado una plaza para permanecer dentro de la academia y ser concursantes del programa de Gestmusic y Amazon Prime Video.

La primera edición de 'Operación Triunfo' en streaming ha contado con la cantante Anitta como jurado invitado, uniéndose así a Concha Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero. Un momento muy esperado, en el que será el primer talent show emitido en directo por parte de la plataforma y que se verá tanto en España como en Latinoamérica.

Precisamente, su estreno ha estado cargado de emociones y de anécdotas que no han dejado indiferentes al público en uno de los regresos televisivos más esperados del momento. En esta nueva edición, Chenoa es la encargada de presentar las galas, mientras que Masi Rodríguez presenta las posgalas y Xuso Jones cuenta a los espectadores todo lo que ocurre en la academia en las emisiones diarias de 'Operación Triunfo' al día.

La indirecta de Chenoa a David Bisbal en el estreno de 'OT 2023'

Chenoa fue presentando al público a cada uno de los aspirantes que este lunes ha luchado por lograr un pase a la academia. Salma, Martin Urrutia, Chiara, Violeta Hódar, Lucas, Naiara, Denna, Edu Isaña, Paul Thin, Omar, Bea, Juanjo Bona, Álvaro Mayo, Cris, Ruslana, Lina de Sol, Suzete y Álex Márquez han sido los nombres de los 18 aspirantes que ha ido presentando la artista.

Sin embargo, la cantante hispano-argentina sacó todo su carisma con acento argentino para dar la bienvenida al aspirante uruguayo Lucas. El joven, que se instaló en España por amor, ha provocado que Chenoa le preguntase cómo llevará la distancia si lograba entrar en la Academia.

ESTE MOMENTO: "...y no lo voy a decir por experiencia personal, para nada. No voy a entrar ahí".



Con todo su papo, en una gala 0 nada fácil de presentar, @Chenoa ha tirado de humor y ha salido maravillosamente. | #OTGala0 pic.twitter.com/OVEZY1GsfV — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) November 20, 2023

De esta forma, entre risas, Chenoa ha evocado su "propia experiencia" en la que no puedo evitar recordar su historia de amor con David Bisbal en el concurso. "Lo que yo me pregunto es, esa novia que tienes, si entras en la Academia...", dijo al joven.

"No voy a entrar ahí", remarcó. "¿Estás preparado?", le preguntó al candidato a entrar en 'Operación Triunfo 2023'. "Bueno, ahora sí, que me entra calor", concluyó Chenoa tras haber hecho este 'guiño' al que fue su pareja.

Sin embargo, no es la única referencia que Chenoa ha hecho a su paso por la primera edición de 'Operación Triunfo'. Antes del estreno de 'OT 2023', la cantante hizo un homenaje a su paso por el concurso. Chenoa interpretó junto a Manu Guix Mi música es tu voz, el himno de la primera edición del concurso, y un tema que la artista ha cantado en distintas ocasiones junto a sus compañeros de edición.

"A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar...", cantó junto a los concursantes de la nueva edición. Al finalizar, Chenoa contó una curiosa anécdota. "Esta canción estaba muy enfada porque solo me dieron una frase, y me quejé. Ni puñetero caso", bromeó.

