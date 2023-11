Quién es Violeta Hódar, la reportera de Informativos Telecinco que ha conseguido superar la Gala 0 de 'OT 2023'

Gestmusic y Amazon Prime Video ya han comenzado la nueva edición de 'Operación Triunfo'. Tras varios meses de audiciones por toda España y después de haber superado el casting final, los aspirantes de 'OT 2023' se han jugado este lunes su billete definitivo para entrar en la academia. Y es que de los 18 aspirantes que actuaron anoche en la Gala 0, solo 16 han logrado una plaza directa para convertirse en concursantes del programa.

En esta ocasión, el público ha decidido a qué concursantes les corresponden los pases definitivos a la academia. Las votaciones se realizaron a través de la aplicación oficial del programa, disponible de forma totalmente gratuita en la App Store de Apple y Google Play y podrán ser emitidas desde Latinoamérica y España. Además, esta edición el programa ha incorporado una curiosa novedad. Y es que, durante las galas de los lunes, los espectadores pueden emitir un voto extra. Es decir, podrán votar dos veces a lo largo de la semana.

Tal y como se ha dado a conocer en las últimas semanas, Cristina Regatero, Pablo Rouss y Concha Buika serán los tres miembros del jurado. A ellos se unirá cada semana un nuevo integrante que, en el caso de la Gala 0, ha sido la cantante Anitta. Pero estos no serán los únicos rostros que se estrenarán en esta nueva edición de Operación Triunfo. Junto a Chenoa, Masi y Xuso Jones, los tres conductores principales del programa, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a los 18 aspirantes que lucharon este lunes por una plaza en la academia.

Los 18 aspirantes de 'OT 2023'. Amazon Prime Video

Salma, Martin Urrutia, Chiara, Violeta Hódar, Lucas, Naiara, Denna, Edu Isaña, Paul Thin, Omar, Bea, Juanjo Bona, Álvaro Mayo, Cris, Ruslana, Lina de Sol, Suzete y Álex Márquez son los nombres de los 18 aspirantes. Pero si ha habido un rostro y un nombre que en las últimas horas se ha convertido en lo más comentado de las redes sociales ha sido el de Violeta Hódar.

La música ha sido su gran pasión desde pequeña. Violeta, de tan solo 22 años, es natural de Motril (Granada) y se ha convertido ya en una de las aspirantes con más repercusión en redes sociales antes del inicio del programa. El primer motivo de ello ha sido los vídeos que se han viralizado en Twitter, en los que la andaluza aparece, por ejemplo, imitando a los participantes del programa 'Gipsy Kings' de Mediaset.

[Prime Video revela todo lo que debes saber antes del estreno de 'OT 2023': jurado, profesores, horarios]

Pero su espontaneidad no ha sido lo único por el que el nombre y el rostro de Violeta se han convertido en lo más comentado de las redes. Y es que han sido muchos los que se han percatado de un pequeño detalle que no ha pasado desapercibido. "¿Esta chica también es periodista? Me suena de haberla visto como reportera de Informativos Telecinco", preguntaba una usuaria. Una respuesta que zanjaba la propia concursante, que aseguró ser ella.

La música no es la única gran pasión de Violeta. Y es que junto a cantar, el periodismo y la comunicación son los otros grandes amores de esta joven granadina. De hecho, estudió Comunicación de Granada y, precisamente, este mismo año, había comenzado sus prácticas en Informativos Telecinco como reportera.

Violeta Hódar, concursante de 'OT 2023'. Amazon Prime Video

Ahora la joven será conocida por su paso por 'OT 2023' después de conseguir el tercer pase directo en la Gala 0 del programa, que se ha emitido en Amazon Prime Video, con su interpretación de Crazy de Patsy Cline. Para ella, entrar supondría lograr un reto que lleva años intentando superar. Y es que Violeta ya se presentó al casting de Operación Triunfo 2020. En esta ocasión, sin embargo, la joven no logró entrar a la academia, quedándose a las puertas en el casting final.

"No sabéis lo que significa esto para mí, sois geniales, todo vuestro cariño está transformando los pequeños miedos que surgen en ganas de dároslo todo de mí. Juro que voy a aprender y trabajar todo y más para poder ser la artista que siempre he soñado", ha expresado la joven a través de sus redes sociales antes de entrar en la academia.

Como cada año, los concursantes de 'Operación Triunfo' podrán usar sus perfiles de Instagram desde la academia. Lo harán a través de unos dispositivos facilitados por la organización en los que solo podrán subir contenido a las cuentas creadas por el programa. En ellas, los concursantes ya han publicado su primera fotografía. Y en el caso de Violeta, ha conseguido ya configurarse como la que más seguidores tiene. Horas antes del comienzo de la Gala 0, la joven contaba con más de 19.000 seguidores. Después de su emisión, tiene más de 32.500 seguidores en Instagram.

Sigue los temas que te interesan