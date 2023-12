Mediaset comunica a María Patiño su despido oficial: no seguirá presentando 'Socialité' en Telecinco

María Patiño ya sabe que no continuará presentando 'Socialité': Mediaset ya se lo ha comunicado

Era un secreto a voces. María Patiño dejará de ser presentadora de Socialité después de que se consumara el divorcio entre Mediaset España y La Fábrica de la Tele. La periodista, uno de los rostros de Sálvame que continuaban en la parrilla de Telecinco, se despedirá antes del 31 de diciembre, fecha en la que acaba su contrato con la factoría de Adrián Madrid y Óscar Cornejo, que también echa el cierre definitivo.

Que la cadena no contara con la presentadora para seguir al frente del programa de corazón a partir de enero era algo que se daba por hecho en el sector, pero no ha sido hasta ahora cuando el grupo se lo ha comunicado, según informa Vertele. El formato continuará emitiéndose, pero pasará a estar subrorgado por otra productora. Se habló mucho de Fénix Media, la empresa de Christian Gálvez, pero todavía no se ha oficializado.

A media mañana de este viernes, Patiño se ha hecho eco de un tuit que recogía la noticia diciendo lo siguiente: "No quiero despedidas porque no tengo que despedirme". El escueto mensaje de la periodista va acompañado de tres emoticonos de caritas con corazones.

El adiós de María Patiño se produce porque la periodista no tiene contrato de cadena, algo que sí disfrutan Jorge Javier Vázquez, Jesús Vázquez o Beatriz Archidona. Como también contamos en estas mismas páginas, Nuria Marín tampoco entra en los planes de la cadena, que pretende renovar el formato que tendrá de rival a Corazón, que incorporará a Jordi González de presentador junto a Anne Igartiburu.

Además de la productora, otra de las cuestiones que tiene que resolver Mediaset es elegir el nombre del rostro que quiere que sustituya a María Patiño en los próximos meses. La mejor colocada es María Verdoy, una periodista que se ha curtido en los programas de Unicorn y una fija de Emma García en Fiesta. También está en las quinielas César Muñoz, uno de las caras emergentes de esta nueva Mediaset gracias a su buen trabajo en Así es la vida junto a Sandra Barneda.

Sea quien sea, liderará un programa en tendencia positiva en audiencias. Socialité lleva creciendo tres meses consecutivos, después de cerrar noviembre con un 10,4% y 710.000 espectadores. La cifra mejora siete décimas la media mensual de la cadena de Fuencarral. En cuanto a Todo es mentira y Viajando con Chester, los otros dos espacios que mantenía en antena La Fábrica de la Tele, pasarán a ser subrogados por una empresa de nueva creación liderada por el propio Risto Mejide.

No quiero despedidas porque no tengo q despedirme 🥰🥰🥰 https://t.co/4iiJ2UOaGv — Maria patiño (@maria_patino) December 15, 2023

