Así conoció Isabel Preysler a Julio Iglesias: "Me echaron del coche"

La celebrity Isabel Preysler fue la última invitada de la semana de El Hormiguero y una de las más esperadas de la temporada. La madre de Tamara Falcó acudió al programa de Pablo Motos este jueves para promocionar su nueva serie documental, Mi Navidad, disponible en Disney+, aunque el presentador también le preguntó por todo tipo de temas relacionados no solo con la Navidad, sino también con sus hijos y sus exparejas.

En el documental, la socialité abre como nunca antes las puertas de su casa para mostrar en detalle todos los preparativos de la Navidad. "Solemos cenar un poquito de todo, es un menú un poquito complicado. Cuando lo hacemos en Madrid hace el pavo el padre de Fernando. Se sirve carne, un solomillo, para quien no tome pavo. Julio no toma carne ni pavo y hay que hacerle una pasta, y para los niños también", explicó la invitada.

La socialité habló de todos sus hijos. Chabeli, dijo, "es como la madre de todos", mientras que Ana Boyer es "una madre estupenda y una compañera ideal para Fernando Verdasco" y Julio es "el más independiente". Por su parte, Enrique, señaló, "es un padrazo" y "muy trabajador y perfeccionista" y Tamara "es la más divertida, la alegría de la casa".

El presentador no dejó escapar la oportunidad de preguntar a la celebrity por su vida sentimental. Hablaron de Miguel Boyer, con quien Preysler mantuvo una relación de 26 años. "Era una persona que la gente que no le conocía le encontraba muy estricta, dura, seria. Y en casa era todo lo contrario. Con mis niñas era amoroso, muy cariñoso, con mucho sentido del humor, hasta divertido", contó la socialité, quien confesó haber pasado momentos muy duros cuando el exministro enfermó: "Había mañanas en las que no me quería levantar de la cama".

Preysler también hizo alusión a su última relación, con el escritor Mario Vargas Llosa. Fue en un momento de la entrevista, en el que el presentador le preguntó si las rupturas duelen menos a estas alturas de su vida. "Sí, con los años todo duele menos. La última no me dolió nada", respondió entre risas.

El día que Isabel Presyler conoció a Julio Iglesias

Además, Motos le preguntó por cómo había conocido a Julio Iglesias, con quien Presyler mantuvo una relación de 8 años, fruto de la que nacieron sus tres primeros hijos: Chabeli, Julio y Enrique. "Te hicieron una encerrona para conocerle", apuntó el presentador.

Motos hablaba de un amigo de Julio Iglesias, también llamado Julio, quien hizo de 'celestina'. "Llevaba llamándome desde enero diciéndome 'Isabel, este chico que te quiere conocer...', que me había visto en una fiesta de Juan Olmedía, el dueño de una discoteca", comenzó explicando la invitada.

Pasó el tiempo y no hubo oportunidad de que ambos se conocieran, hasta el mes de mayo, cuando coincidieron antes de acudir a una fiesta del empresario Tomás Terry, que contó con personalidades como Lola Flores o Carmen Martínez-Bordiú. "Yendo con un grupo de amigas pasamos por Paseo de Rosales y vimos a Julio. Nos tocan la ventanilla y nos dicen 'abrir, dónde vais... por qué no venís una en el coche con nosotros", contó Presyler.

Julio quiso que fuera la joven Isabel, quien tenía 20 años entonces, quien viajara con él en su coche. "Yo dije, '¿yo? ¿por qué voy a ir yo? Y se pone el semáforo en verde y entonces me echan del coche, se mete su amigo Julio y me encuentro yo con Julio".

Ambos se presentaron y acudieron juntos a la fiesta del empresario, celebrada en la Casa de Campo, en Madrid. "Se quedó conmigo toda la noche, me llevó a casa después. Allí empezamos a salir", contó la celebrity.

Motos preguntó a la invitada después si esa primera noche Julio había cumplido con los tres aspectos que Presyler más valora en una pareja: inteligencia, sentido del humor y ternura. "No, todavía no, empezamos conociéndonos, nada más, no fue tan rápido", contestó ella. "Pero la inteligencia sí se la viste...", continuó Motos. "Sí, Julio era muy charming, eso lo tienes que reconocer, tiene un encanto brutal, cantaba y bailaba y las señoras se volvían locas, le metían papelitos en el bolsillo con teléfonos...", añadió ella.

