Juan el Golosina relata en ‘Socialité’ el bache que está pasando y pide trabajo en alguna serie o tertulia

Un conocido personaje televisivo ha reaparecido este 25 de diciembre en Socialité. Y es que el programa ha visitado a Juan Díaz, El Golosina, conocido, entre otras cosas, por su estrecha amistad con Lola Flores y por haber sido concursante de Supervivientes.

En la actualidad, Juan no pasa por un gran momento, pues su esposa, Magdalena, ha tenido un bache en su salud, y además, se acuerda mucho de aquellas amigas que tuvo en el pasado y que ya no están entre nosotros.

“Estoy bien, con la gotera de los años, porque con el carnet de identidad no se puede luchar, pero ahí vamos”, relataba el artista, que pasa los días con tareas cotidianas como hacer la comida o bajar la basura. “Tengo una vida completamente distinta a cuando estaba activo, pero llega la edad y hay que parar”, se sinceraba, y añadiendo a su lista de quehaceres el cuidado de Magdalena, su esposa, que tiene 91 años.

Así, Juan ya no trabaja, pero ha querido recordar en Socialité su extenso currículo. “Yo he hecho de todo. Yo he hecho de actor cómico, he sido transformista, he hecho radio, teles, fui a Supervivientes. Yo me adapto a muchas cosas” aseguraba, si bien, ya no puede ser tan ágil como lo era antaño. Del mismo modo, confiesa que se ve volviendo a trabajar en los medios. “Me podría ver en una serie, en una tertulia, una colaboración hablando de folclore, aunque ya está un poco pasado”, afirmaba. “O para hablar de la actualidad, una colaboración”, añadía.

Sobre esa afirmación de que el folclore ya ha pasado de moda, el Golosina entiende que “ya está un poco olvidado. Ya está reguetón y hay artistas nuevas, completamente buenísimas, fabulosas, pero claro, todo va pasando, todo es completamente distinto”, se resignaba.

En su entrevista, Juan también ha querido recordar a las amigas artistas que tuvo años atrás, como Lola Flores o Carmen Sevilla. “He vivido toda una vida con las folclóricas, y desgraciadamente y se han ido muchas, y entonces la Navidad siempre es un poco triste. Yo moriré con los secretos de ellas”, asegura, destacando las grandes fiestas que vivían juntos en El Rocío o la feria de Sevilla.

En el plató del programa, María Patiño ha reconocido que Juan es una de las personas más fieles que ha conocido. “Le hemos ofrecido de todo a lo largo de los años en el que ha estado vinculado en televisión para que hablase pues de lo que nos interesa, precisamente, de lo que no se puede contar jamás, y ni en privado he logrado que me lo cuente”, afirmaba la presentadora, en lo que ha sido su última entrega al frente del formato.

