Un acercamiento a Marta Carazo, la sucesora de Carlos Franganillo: "Espero poder mantenerme en el centro"

Recién llegada de Bruselas, aunque “muy emocionada”, Marta Carazo, corresponsal de TVE en la capital belga, se enfrenta al desafío de ser la presentadora de la segunda edición del Telediario de La 1. Reconocida con el Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga, la madrileña será la encargada de suceder a Carlos Franganillo en el informativo del prime time tras su marcha a Telecinco. Un reto en el que se siente “rara”, dado que “normalmente”, está al otro lado de la cámara. “También confieso que estoy muy ilusionada con venir, con el proyecto, con hacer algo distinto, con ganas de tratar de contar lo que pueda”, comparte.

Carazo revela que ha vivido “semanas muy intensas” desde que le propusieron encargarse de la conducción de Telediario 2. “Fue hace tres o dos semanas. Me comentaron que Carlos Franganillo se iba, aunque eso ya lo sabía. Fue una conversación muy larga en la que me comentaron que era una buena candidata para sustituirle, por ser persona de la casa, por haberme formado aquí y también por la visibilidad que tenía desde Bruselas”, reconoce una conversación con varios medios, entre los que estuvo BLUPER.

Aún en pleno proceso de ‘aterrizaje’ laboral, Carazo comparte que no ha sido una decisión sencilla la de lanzarse a convertirse en la presentadora de la segunda edición de Telediario. “Me ha costado, porque es también una apuesta arriesgada y hay que querer asumirla. De pequeña, yo no soñaba con ser presentadora de televisión y menos de conducir el informativo más importante del prime time. No quita que ahora lo sea, pero en ese momento no. Pero también a nivel personal, tengo a mi familia en Bruselas, como a compañeros”, reconoce.

Carazo considera que “es un lujo poder intentar hacer algo con el telediario desde otro punto de vista”. “Yo ya participaba en varios de ellos, gracias a los especiales que hice con Carlos [Franganillo]. Con lo cual, tampoco me es tan ajeno, aunque sí que es cierto que era otro papel”, señala, reconociendo que le “hace ilusión”, pero que también “da vértigo”.

Marta Carazo y Carlos Franganillo juntos en el 'Telediario' especial por la cumbre de la OTAN en Madrid. RTVE

La periodista recuerda también que, tarde o temprano, debía dejar la corresponsalía en Bruselas, dado que se trata de un cargo que tiene fechas concretas y es de rotación. “Los corresponsales españoles tenemos un tope. O sea, no te puedes plantear vivir allí a muy largo plazo. Entonces, es verdad que tienes en mente que vas a tener que volver. No obstante, aquello es tan intenso en materia laboral, que es que no te da tiempo a plantear ni cómo ni cuándo vas a regresar”, declara.

"En Bruselas, se trabaja muchísimo"

Carazo, además, comparte que notará la diferencia en materia de horas. “En Bruselas se trabaja muchísimo, llegaba hasta las 14 horas al día siempre. Lo que pasa es que hay un ambiente entre corresponsales allí que es increíble. Lo pasamos bien en los consejos europeos, aunque reconozco que es agotador”, agrega, señalando que, por supuesto, alguien le relevará en Bruselas que se asienta definitivamente en Madrid.

“Todavía no se ha decidido. Doy por hecho que lo están pensando y que el relevo llegará pronto, porque no es una corresponsalía que se pueda dejar vacía”, comparte, confirmando que será “en enero” cuando se le vaya a ver debutando como presentadora de Telediario 2. Por otro lado, Carazo habla sobre por qué ha aceptado este proyecto, en lugar de haber conducido la primera edición de Telediario, dado que su nombre estuvo entre los posibles de suceder a Ana Blanco en la conducción del informativo de sobremesa, puesto que terminó teniendo su compañera Alejandra Herranz.

Marta Carazo.

“Bueno, a ver, se entiende que cuando se piensa en alguien para sustituir en un telediario, se tienen muchos nombres en la cabeza y mi nombre estaría en esos. En este momento, sí que quiero decir que para mí la elección de Alejandra [Herranz] fue soberbia. Es verdad que es amiga, por lo cual no tengo problema de decirlo, pero es que aparte de eso, me parece que es una persona que sabe comunicar muy bien, con lo cual me parece que encaja muy bien en un informativo tan apresurado”, señala.

“¿Qué me ha hecho ahora decir que sí? Bueno, llevaba ya tres años y medio en Bruselas. En un momento, me tenía que plantear volverme. Sí, Bruselas es muy intenso, pero también muy agotador y, físicamente, es cansado. Además, el Telediario de las 21:00 de la noche incorpora estos formatos de especiales que, para mí, son lo más. En ese sentido, era una suerte trabajar donde estoy y que sabemos hacerlo muy bien. Yo he sido partícipe en algunos de ellos y los he disfrutado mucho. Contamos con una red de corresponsalías muy potente”, argumenta.

"Que siga el mismo equipo es una garantía"

Carazo, además, resalta que el cambio sólo va a ser en la conducción del informativo y que todo el equipo que está detrás, “será el mismo”. “Voy a participar en el equipo de edición, pero será una transición suave. También, cuando hablo de transición, es una referencia a mí, dado que voy a ir y venir de Bruselas. Pero todo el equipo va a ser el mismo. El editor seguirá siendo Luis Poyo y los adjuntos serán los mismos. Para mí, esa fue una de las cosas que primaba a la hora decidirme”, señala. “Que siga el mismo equipo es una garantía para mí, porque es muy solvente”, añade.

Marta Carazo y Maria Eizaguirre en la presentación de 'Telediario 2'. RTVE

Amiga de Franganillo, Carazo comparte que fue él mismo quien le detalló la noticia de su marcha a Mediaset. "Me sorprendió igualmente, como todo el mundo. Soy amiga de Carlos y, al día siguiente, hablamos por teléfono y hemos hablado varias veces después. Yo le respeto profundamente, me parece un súper profesional, aparte de también ser una buena persona. Al final, son oportunidades surgen y me parece totalmente respetable que cada uno elija su camino", comparte.

La periodista considera que tanto ella como Franganillo han tenido "la gran suerte de tener como espejo a TVE". "Para mí, es la mejor. No digo que no sean buenas las privadas, conozco a maravillosos profesionales y gente buenísima que trabaja en ellas, más estando en Bruselas, donde me he relacionado mucho con mis colegas españoles de otros medios. [Franganillo] me comentó que, antes de tomar la decisión, pensó que sería maravilloso que el Telediario se quedara en mis manos. De alguna manera, eso le dejaba tranquilo", prosigue.

"Nunca me ha preocupado la audiencia"

A pesar de que a Carazo y a Franganillo les une su amistad, ambos se enfrentarán en el prime time. "He tenido la gran suerte de que aquí [en TVE] no me he tenido que medir por audiencia prácticamente nunca. Aparte, no soy una persona que vaya pendiente de ello. Creo que la fortuna de trabajar en la televisión pública es que tú tienes que hacer el mejor productor posible. Por supuesto, hay que tener en cuenta las audiencias, pero tenemos el lujo de poder realizar cosas que otras televisiones no se pueden permitir", manifiesta.

Marta Carazo y Josep Vilar en la presentación de 'Telediario 2'.

"Quizás, en esos puntos se tenga menos audiencias, pero podemos informar de temas más completos y contextualizados. Podemos dedicar minutos a un tema que otras televisiones no se lo pueden permitir. Eso hay que seguir haciéndolo, haya audiencia o no. Nosotros sólo debemos hacer el mejor trabajo posible. Por eso, para mí, es no es una competencia. Carlos tendrá sus retos y yo los míos. Por supuesto que nos hablaremos. Ante todo, somos amigos y eso está por encima de todo", continúa.

Carazo es consciente de que, como le sucedió a Franganillo, puede convertirse en foco de la polémica al ser la cara visible del Telediario de la televisión pública. "Siento que es una responsabilidad. Llevo muchos años en la Corporación, que ha vivido varias etapas (tanto mejores como peores, maravillosas y otras no tanto). Para mí, la calidad de los informativos y el buen trabajo ha estado siempre, independientemente de quién esté de un lado u otro", razona.

"Es una apuesta valiente apostar por dos mujeres"

"Sé que estamos bajo el escrutinio y tenemos que estarlo porque somos una televisión pública. Pero espero poder mantenerme en el centro, como creo que tenemos que hacer. Desde luego, es lo que voy a intentar siempre, porque forma parte de mi profesionalidad. Soy consciente de que habrá momentos en que habrá críticas a la televisión pública y saldrá mi cara. Pero eso es inevitable. No le quiero dar más importancia de la que tiene, siempre que yo esté tranquila conmigo misma", prosigue.

Marta Carazo (@mcarazoseb) vuelve a España y afronta con optimismo esta nueva etapa como presentadora del @telediario_tve: “fácil no será, pero nada es fácil, y por eso será ilusionante”.



A partir de enero presentará la segunda edición del Telediario en @La1_tve. pic.twitter.com/X2r8eQFkY6 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 20, 2023

A diferencia del resto de informativos, La 1 de TVE será la única que cadena que apueste por presentadoras para sus dos ediciones del Telediario. "Me parece una apuesta muy inteligente y valiente. No soy de las que piensa que el hecho de ser una mujer es mejor. Considero que es valiente porque si se ha visto que si los perfiles ideales corresponden a mujeres, el que se apuesta por ello es lo que hace que sea valiente. Diría lo mismo si se tratasen dos periodistas varones. Lo importante es contar con los mejores profesionales al frente", señala.

