María Patiño recuerda una bronca que vivió con Terelu y cómo le pidió perdón: "Fue un acto de nobleza"

La muerte de María Teresa Campos sigue todavía conmocionando a la sociedad española y las reacciones a su fallecimiento no han dejado de surgir. Socialité no ha dudado en abordar la que es una de las noticias de la semana. Tras mostrarse un vídeo en el que se han recordado los mejores momentos de la emblemática ‘reina emérita de las mañanas’, María Patiño no sólo aplaudió su labor y legado, sino que aprovechó para recordar uno de los momentos más incómodos que vivió con Terelu Campos y que, afortunadamente, quedó en una anécdota.

El programa de La Fábrica de la Tele se hacía eco del desgarrador mensaje que la hija de la mítica periodista había compartido en sus redes sociales. Patiño quiso enviarle todo el apoyo del mundo a Terelu. Por ello, tras verse el vídeo-homenaje que el quipo del formato le hizo a la desaparecida periodista, Patiño narró cómo un conflicto laboral que tuvieron se convirtió en un momento de reconciliación profesional.

El conflicto entre María Patiño y Terelu Campos sucedió en 2014. A inicios de ese año, la hija de María Teresa Campos decide parar unos meses a nivel profesional, tras haber superado un cáncer de mama y haber sufrido una ruptura sentimental. De ahí, que fuese Patiño la elegida relevarla como presentadora sustituta de Sálvame Deluxe. A pesar de haberse previsto como un relevo temporal, terminó derivando en una situación pensada a largo plazo. La dirección del magacín nocturno decidió seguir dándole a Patiño el puesto de sustituta de Jorge Javier Vázquez durante sus vacaciones navideñas.

Ese movimiento provocó poco después la salida de la hermana de Carmen Borrego del formato Deluxe, pues siguió ligada a la versión diaria hasta abril de 2019. Tres años después, en 2022, Campos volvía para presentar el llamado Sálvame Lemon Tea, que condujo junto con Patiño. Un formato en el que ambas aprovechaban para lanzarse pullas dentro de un tono socarrón y lleno de humor.

'Socialité'.

Patiño quería recordar ese momento como algo positivo. “Cuando sustituía a Terelu en el Deluxe como presentadora, ella me dio un portazo en sastrería de esta casa [Mediaset], que me quedé con la puerta casi pegada. Al cabo de mucho tiempo, a mí ya se me había olvidado, ella vino a mí y me pidió disculpas. Para mí, fue un acto de nobleza y de afrontar, sin ningún tipo de pudor, los errores que cometemos muchos en esta profesión. A partir de ahí, mi relación con Terelu, sin ser amiga, cambió para siempre”, confesaba en directo, para después pasar a otra noticia de actualidad.

