Alejandra Rubio tranquiliza en 'Fiesta' sobre el estado anímico de Terelu Campos tras su desgarrador mensaje

Esta mañana, Terelu Campos ha preocupado al público. La presentadora está viviendo unos terribles días de luto por la muerte de su madre. Tremendamente afectada, la hija de María Teresa Campos compartía esta madrugada un mensaje muy preocupante en redes sociales, en el que quería “desaparecer” para estar al lado de su progenitora. Desgarradoras palabras que su hija, Alejandra Rubio, ha querido aclarar en Fiesta, tranquilizando así a la audiencia.

Al poco de comenzar el programa de Unicorn Content, Emma García se acercaba a la hija de Terelu Campos para preguntarle cómo se encontraba su madre. “Bien”, respondía la colaboradora. “Bien... asimilando también un poco, ¿no?”, le respondía la presentadora. “Sí, bueno. Es lo que toca ahora, asimilar. Después de todos estos días de locura, todavía nos queda un par de ellos, pero, digiriéndolo”, expresaba Rubio, quien confirmaba que estaba en contacto tanto con su madre como con su tía.

Emma García aprovechaba para preguntarle por el mensaje que todo el mundo ha visto esta mañana y que ha sido comentado en espacios como Socialité o Corazón. “¡Mi mamá! ¡El amor de mi vida! Mi maestra, mi referente... estoy desolada. ¡No sé cómo voy a ser capaz de no verla, acariciarla, mimarla y, sobre todo, amarla! ¡Sólo quiero desaparecer para estar a tu lado!”, escribía la excolaboradora de Sálvame en su cuenta d Instagram, donde ha obtenido el apoyo de figuras célebres como María del Monte, Máximo Huera o Vanesa Martín.

[TVE emitirá el homenaje de María Teresa Campos que descartó Telecinco: “Es un proyecto muy ambicioso”]

Alejandra Rubio no ha dudado en responde cómo se tomó el mensaje tras leerlo. “No me lo esperaba y se lo he dicho”, le revelaba a García. La presentadora le preguntaba entonces cuál ha sido la respuesta de su madre ante su reacción. La hija de Alejandro Rubio le miró de forma cómplice de la conductora y, tras una meditar rápidamente su respuesta, le compartió qué le dijo Terelu. “Nada, me ha dicho: ‘que es lo que he querido hacer. Yo también tengo derecho a desahogarme y no me juzgues’. Y yo no la juzgo”, le confesó a García.

La presentadora también quiso recalar que ningún de los profesionales del programa ha juzgado su comentario en redes. “No, no, ni tu ni nadie”, le recalcaba a Rubio, que reconocía que, efectivamente, hay sumo respeto por el dolor que está viviendo la presentadora. “Lo sé. A mí me lo ha dicho en plan para que no le regañase”, razonaba la colaboradora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)

Emma García se apresuraba a reconocer la fuerza que han mostrado tanto Terelu Campos, como Carmen Borrego y la propia Alejandra Rubio en estos días de dolor y duelo tras la muerte de la consideraba ‘reina emérita de las mañanas’. “Habéis estado muy enteras con toda esta situación. Claro, llega un momento que te da el bajón. A ti no sé si te ha dado todavía, Alejandra, o eres en este momento te está tocando el papel de ser la fuerte de la familia”, señalaba la presentadora.

“A ver, ellas están en un momento muy complicado. Era mi abuela, pero para ellas era su madre. Entonces...”, decía Rubio antes de ser apoyada por la presentadora, quien le daba la mano y optaba por dar paso al resto de temas del magacín.

Sigue los temas que te interesan