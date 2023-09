'La Resistencia' recluta a las estrellas de 'Sálvame' para una promo en la que bromean sobre lo que han cobrado

La Resistencia se prepara para su vuelta este lunes 11 de septiembre en Movistar Plus+. El programa presentado por David Broncano estrena su séptima temporada y lo hace como uno de los formatos más consolidados de la plataforma de pago. Por ello, ha querido lanzar una genial promo para la que han reclutado a los antiguos colaboradores del extinto Sálvame, en la que bromean sobre los ‘honorarios’ que han cobrado por hacer el anuncio.

Formato que siempre se ha caracterizado por romper con lo previsible y con entrevistas que siempre sorprenden, dada la manera de encarar las conversaciones de su presentador. De ahí, que haya querido sorprender con una de sus últimas promociones contando con cuatro de los antiguos rostros del programa de La Fábrica de la Tele: Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano y María Patiño.

Los cuatro han lanzado una promo de lo más casera, grabada desde sus móviles y en la que invitaban a ver este 11 de septiembre el programa de Broncano. “De lunes a jueves vuelve La Resistencia en Movistar Plus+”, anuncian los cuatro. Ahora bien, al ver sus caras, más de uno pensaría que se trata de fichajes estrella para el espacio producido por El Terrat... pero no.

“Yo no salgo”, dice Matamoros en el vídeo, aunque Lydia Lozano prefiere jugar al despiste: “en principio”. Por supuesto, los cuatro explican el motivo por el que habían accedido a promocionar un programa en el que ninguno de los cuatro sale como tertuliano o colaborador fijo: una increíble suma de dinero sólo por realizar este breve anuncio.

“¿Por qué estoy haciendo esto? Porque me han dicho que me pagan 1.200 euros [por hacer la promo]”, dice Patiño en el mismo vídeo. “Más IVA”, agrega Lozano. “Sólo por enviar un mensaje de WhtasApp”, recalca Matamoros. “Contad conmigo”, agrega Lydia Lozano. “Yo no tengo la culpa si son idiotas”, termina Matamoros. El anuncio termina con la propia Patiño compartiendo lo estaría dispuesta de hacer por 1.200 euros. “Mira, por 1.200 euros, yo te publicito las uñas de tu pie”, dice la presentadora de Socialité.

Tenemos un segunda promo.



Poco me parece 💸 pic.twitter.com/qCBH6Gdtq4 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 8, 2023

Por supuesto, esta parte está hecha a modo de broma, pero es digno de aplauso cómo el programa de Broncano ha sabido traer ese espíritu ácido y guasón que tenía Sálvame. Por otro lado, Belén Esteban guarda muy buena relación con el conductor gallego. La de Paracuellos ha acudido de invitada en varias ocasiones a su programa, muy recordado fue ese momento en el que la televisiva se encontró con Candela Peña y Javier Gutiérrez y no dudó en promocionar los productos de su empresa, Los Sabores de la Esteban.

Con este anuncio, Movistar Plus+ se suma a la hora de explotar el universo Sálvame. Toca recordar que Netflix ha grabado un docu-reality con los principales rostros del magacín. Junto con Esteban, Matamoros, Lozano y Patiño; Terelu Campos, Kiko Hernández, Chelo García-Cortés y Víctor Sandoval se embarcaron en un viaje a las Américas para ‘buscar trabajo’ en diferentes formatos de Miami y Ciudad de México, dejando momentos memorables.

