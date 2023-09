Alejandra Rubio regresa a ‘Así es la vida’ tras la muerte de Mª Teresa Campos: “No te hemos obligado”

Este jueves de septiembre, Así es la vida recuperó a una de sus colaboradoras más sonadas de las últimas semanas, Alejandra Rubio. Y es que la joven se había ausentado unos días por el fallecimiento de su abuela, María Teresa Campos, pero ha decidido regresar ya a su trabajo delante de las cámaras.

Al inicio de la entrega, Sandra Barneda, la presentadora, quiso preguntarle que cómo se encuentra, y la hija de Terelu respondió “bien” de forma escueta en un par de ocasiones, para no adentrarse demasiado en el dolor. De esta forma, Alejandra Rubio intentó no pronunciarse demasiado sobre el adiós a María Teresa Campos, pero poco a poco se acabó rompiendo, sobre todo, teniendo en cuenta que el programa estaba dedicado en gran parte a la muerte de María Jiménez, fallecida esa misma madrugada, y que fue muy amiga de la presentadora de ¡Qué tiempo tan feliz!.

Hacia la mitad del programa, César Muñoz y Sandra Barneda pedían entonces a Alejandra Rubio que se situase en el centro del plató, poniendo el foco en su persona y su dolor. Sandra Barneda dejaba claro que le costaba preguntarle determinadas cuestiones. “No te voy a preguntar por ti, pero quiero saber cómo está tu madre, cómo está tu tía. Creo que esta mañana habrán alucinado con lo de Jiménez”, introducía la presentadora de Así es la vida.

Rubio reconocía que las dos lo están pasando mal, y que ella tiene que estar detrás de Terelu Campos, su madre, para que descanse o se alimente de forma adecuada, y lo mismo con su tía. “Lo peor de todo es cuando nos demos cuenta de lo que ha pasado, porque ahora mismo estamos en una nube. Ellas lo notarán más porque estaban tan pendientes en el día a día de ella que cuando empiecen a ver ese vacío diario va a ser muy difícil”, detallaba Rubio, que intentaba contener la emoción.

Fue entonces cuando Sandra Barneda decidió hacer una aclaración, tanto a la propia Alejandra Rubio como a todos los espectadores: “Oye, no te hemos obligado, tú has querido venir. Esto quiero dejarlo claro porque a lo mejor la gente dirá cosas, pero tú has querido venir porque prefieres que la vida siga”. “Sí, lo prefiero”, confirmaba la colaboradora, que pretende “gestionarlo de la mejor manera posible”. “Me preguntó nuestra directora y le dije que sí, que el jueves estaría aquí con vosotros porque así estoy acompañada, entretenida. Mi madre no me ha dicho nada, y mi padre me insistió en que fuese a trabajar porque consideraba que sería mejor, que no le daría demasiadas vueltas a la cabeza. Yo creo que me viene bien”, puntualizaba Alejandra.

El programa continuó entonces recordando la figura de María Teresa Campos, y Rubio acabó por derrumbarse. Sandra Barneda entonces rompió una lanza hacia su compañera, posiblemente, desoyendo las indicaciones de dirección, y pidió: “No me obliguéis porque no puedo, no pienso hacerle más preguntas”.

