Minerva Piquero: "Mi forma de narrar el tiempo no fue una estrategia, sino un mero acto de supervivencia"

Una de las grandes apuestas de Telemadrid para esta nueva temporada televisiva es la expansión de Disfruta Madrid. El programa presentado por Jota Abril y Minerva Piquero ha saltado a la emisión diaria, con una versión que amplía la experiencia cercana del formato original y a la que se ha sumado María Gracia para tratar la actualidad relacionada con la Comunidad de Madrid. Un espacio que ha logrado conectar con el público y se ha convertido en una de las referencias de la parrilla del canal autonómico. "Creo que uno de los aspectos más importantes que ha hecho que el programa funcione es la colaboración de los ciudadanos de a pie", comparte la emblemática 'mujer del Tiempo'.

El formato sigue impulsando su vocación de servicio público para acompañar a todos los madrileños y conseguir que ninguna persona de la Comunidad de Madrid se sienta sola. Para Piquero, quien seguirá ocupándose de la sección dedicada a la divulgación de noticias relacionadas con el sector primario, el estudio de la flora y la fauna y la meteorología; está siendo "un regalo" este formato semanal y ampliado. "Me lo tomo con ilusión, pero es también una responsabilidad. Creo que es un regalo y disfruto del esfuerzo de un programa que empezó con tranquilidad, como todos los proyectos que requieren un pequeño rodaje, pero enseguida conectamos con el público del fin de semana y enseguida conseguimos encontrar una manera de narrar el contenido con el que la audiencia ha respondido", comparta en una entrevista concedida a Bluper.

Piquero considera que la base del éxito de Disfruta Madrid ha sido el que haya conectado con gente de distinta procedencia y de diferentes edades. "Me he topado con personas de diversas edades y de varias zonas de la Comunidad que me decían: '¡oye, nunca me hubiera imaginado haberme enganchado a un reportaje sobre ovejas!’ Entonces, creo que es una forma distinta, entretenida y curiosa de contar temas relacionados con nuestra región y es algo que ha calado muy bien", señala.

[Jota Abril: “Los programas de servicio público tienen que unir a la gente y huir de la crispación que vivimos”]

Minerva Piquero en la presentación de Telemadrid en el FesTVal de Vitoria 2022. Gtres

Un año después de que se convirtiese en una de las novedades del canal de FORTA, Disfruta Madrid encara su nueva temporada con nuevos desafíos en su versión diaria. Un formato que le ha permitido a Piquero "redescubrir muchas cosas de Madrid". "Yo llevo más de 30 años en Madrid, he aprendido cada día. Es más, gracias al programa, cuando la gente me dice que saca la agenda para apuntar los planes, yo misma lo hago. Estoy conociendo lugares que no tenía ni idea y, además, ha crecido mucho mi orgullo de pertenencia a la Comunidad, porque yo no sabía que Madrid es pionera y está en la élite de cosas muy interesantes que tienen que ver con el desarrollo del campo, de la agricultura, de la ganadería, de innovación, de tecnología relacionada con el sector primario. Somos líderes en varios ámbitos tanto a nivel nacional como europeo y esto no lo sabemos", argumenta.

"Disfruta Madrid me está permitiendo redescubrir la Comunidad. Llevo viviendo desde hace más de 30 años en Madrid y estoy conociendo lugares que no tenía ni idea y, además, ha crecido mucho mi orgullo de pertenencia a la región"

"Tenemos niños que nos siguen, ¡no sabes lo contenta que estoy! Eso es muy difícil conquistar a público de diferentes edades, pero creo que hemos sabido encontrar ese punto de entretenimiento, Jota Abril también ha hecho una gran labor de animador, tiene mucha energía y es muy espontáneo. Creo que, ahora con María, esto va a ir a más. También está el carisma de los reporteros, que son maravillosos. A los niños les encanta el momento que tenemos de realidad virtual en el plató, cuando aparecen animales y plantas e interaccionamos con ellos", prosigue la periodista.

Piquero da los detalles de por qué Disfruta Madrid ha logrado cautivar a público tan diverso y de edades tan dispares. "La parte de los animales les gusta mucho a los niños. Además, hay una parte de la población que es más mayor y que con reportajes como el de cocina casera, en la que algún abuelo nos hace su receta o recorremos pueblos de la Comunidad y escuchamos las vivencias de personas que ha visto evolucionar su localidad en los últimos 50 o 60 años. Eso no tiene precio y es ese público al que enfocamos desde la nostalgia. Luego está esa audiencia intermedia muy alta, que va desde los treinta y tantos a los cincuenta y se sorprenden de ver lo que tenemos en Madrid", razona.

Descubrir el Madrid desconocido para el gran público

Es más, Piquero revela que cada vez que el programa "descubre un pueblo o una zona en concreto", "el fin de semana siguiente, el número de visitantes aumenta". "Me hace sentirme muy orgullosa de mi trabajo", confiesa, agregando que resulta fundamental la colaboración entre el programa y la audiencia para conseguir esa mirada cómplice del público.

María Gracia, Jota Abril y Minerva Piquero presentando 'Disfruta Madrid'.

"No podemos olvidar algo fundamental. Los protagonistas son nuestro sector primario, la agricultura, la ganadería, la cultura y nuestro patrimonio, por supuesto; pero siempre está contado por parte de alguien que lo está viviendo en primera persona. Eso es lo más importante, ellos son los protagonistas de nuestro programa", defiende, para añadir que, justamente, Disfruta Madrid está poniendo en primera línea realidades desconocidas, como la de los jóvenes que están invirtiendo en el sector primario.

"Otro motivo de orgullo es la cantidad de gente jovencísima, que no llegan a los 30 años, con carreras tecnológicas y diplomas importantes y coger todo este conocimiento e irse al campo para aplicarlo. En lugar de irse a una oficina, apuestan por traer esas innovaciones al campo, como cultivar alcachofas con drones o tener geolocalizadas a las vacas mediante un GPS. Y eso que no hemos hablado de la agricultura sostenible, de gente que tiene conocimientos de ingeniería y lo aplica para tener cultivos ecológicos y proteger al medio ambiente. Eso está pasando en Madrid", detalla.

"Sentí que necesitaba traducir lo que estaba contando, porque si a mí me costaba comprenderlo, difícilmente podía hacer que lo entendiesen los espectadores"

La periodista asturiana, quien lleva en la profesión desde 1989, defiende también cómo fue una de las principales innovadoras a la hora de transmitir la información meteorológica en los años 90, cuando fue uno de los iconos de Antena 3 Noticias. "Cuando comencé en esto, había una forma de hacerlo y narrarlo. Era la manera que me había enseñado, pero yo no me sentía cómoda. Apenas entendía lo que decía, me costaba memorizar un montón de párrafos llenos de tecnicismos. No digo que no estuviera bien, pues era la forma de contarlo, de una manera más purista. En aquel momento, sentí que necesitaba traducir lo que estaba contando, porque si a mí me costaba comprenderlo, difícilmente podía hacer que lo entendiesen los espectadores", manifiesta.

¿Cómo se forma una helada en invierno?

Piquero consideraba también que no le parecía "correcto" limitarse "a memorizar algo y lanzarlo tal cual". "Sentía que debía contarlo desde mi propio entendimiento y experiencia. Entonces, lo que luego se convirtió en un estilo y se vio como una estrategia de comunicación; en realidad, fue supervivencia. Cuando me decían que venía un centro de bajas presiones que iba a dejar precipitaciones de carácter moderado en el cuadrante noroccidental de la Península; era que iba a llover en Galicia", expresa.

"Entonces, en lugar incluso de decir que iba a llover en Galicia; pensaba qué implicaba que fuera a caer precipitaciones en la zona y qué sucedía si esto ocurría en julio o agosto. Pues comentaba: 'a los que nos veis desde Galicia, no lavéis el coche o no tendáis la ropa, porque va a llover'. Entonces, esa forma de contarlo, fue un acto de supervivencia, que luego creó un estilo", razona.

'Disfruta Madrid'.

A pesar de ser datos que los meteorólogos saben, hay situaciones que provocan preguntas entre el público, como le sucedió a la propia Piquero, quiera es periodista de profesión. "Luego, por ejemplo, cuando hay días soleados con anticiclón en invierno, son jornadas en las que habrá heladas. Claro, te preguntas por qué. Así descubres que el sol calienta la tierra, pero como el aire está frío; pues por la noche, al estar despejado y no haber nubes, es como si le quitáramos el edredón a la cama. Entonces, todo el calor que ha recogido la tierra, se escapa a la atmósfera y por eso se hiela", explica.

"Claro, esto los meteorólogos lo saben, pero muchas veces, el público no y eso era lo que yo quería contar. Esa forma de comunicar por qué ocurren determinadas cosas, porque yo estudié periodismo, y tratar de simplificarlo en un lenguaje didáctico para que lo comprenda todo el mundo es la que me gusta y creo que es una forma que funciona. Ahora mismo, cuando me piden que dé la previsión del tiempo en Disfruta Madrid, haciéndolo desde el respeto más absoluto hacia mis compañeros meteorólogos, intento hacerlo como todo lo demás", prosigue.

"Podría hacer mi trabajo de otra manera, no digo que no, pero no sería yo"

La periodista busca "abanderar el lado más práctico de las cosas". "La gente ha comenzado a entender muchas y se ha ido simplificando y acercando al lenguaje y a mí eso me gusta mucho. Podría hacer mi trabajo de otra manera, no digo que no, pero no sería yo", expresa, recordando cómo ya en sus inicios, el campo y el mundo rural estuvieron relacionados con su profesión.

"Recuerdo una importante sequía en 1990. Yo vivía por El Molar por aquella época y el chico de la gasolinera era también pastor. Yo charlaba mucho con él y justo en esa sequía, llevábamos dos semestres que no llovía. Un día que fui a repostar, me dijo que iba a llover porque notaba a las ovejas alteradas, saltaban, picaban el suelo y estaban nerviosas", comparte. "Quise hacer un directo con él y me costó mucho convencer al jefe de informativos por aquel entonces; pero lo conseguí. En ese momento, sentí que el pastor podía tener intuición frente a la predicción que había dado la AEMET. Al final, me dejaron hacer un directo en el campo, con las ovejas. No llovió justo en el directo, pero media hora después sí", agrega.

"Es curioso, cómo 30 años después, he vuelto a los temas de la naturaleza y los animales, es como si cerrara el círculo. Nos enseñan tantas cosas y aprendo tanto", expresa.

Un referente femenino de la información meteorológica

El 2022 marcó el regreso de Minerva Piquero a primera línea televisiva, tras estar muchos años enfocada en otro sector, pues fue entre 2012 y 2021 directora de Comunicación y Relaciones Públicas de Aegis Media y compagina su labor en la pequeña pantalla con su puesto de directora de Comunicación en Syrgis. Es este lapso de tiempo, la periodista ha alabado la mayor presencia de mujeres en las ciencias de la comunicación.

"Hay muchas mujeres en la parte de atrás y que también hay que ponerlas en valor. Tenemos muchas mujeres en dirección, producción, comunicación, en realización. Tenemos incluso en cámara, aunque todavía haya pocas. Creo que, como otros sectores profesionales que hay en el país, es verdad que no son las caras más visibles en los puestos de alta dirección o presidencia; pero cada vez más en sectores como informática o la tecnología, hay más mujeres; no sólo en ámbitos que se dan más comunes", expresa.

Minerva Piquero en una imagen de archivo.

De hecho, en este proyecto, comparte programa con María Gracia, quien se encargará de acompañar a Jota Abril en las noticias de actualidad. "María Gracia es una máquina, ha nacido para estar delante una cámara. Tiene ese tono informativo y esa fuerza y solvencia propia para contar las cosas. Es un ejemplo de cómo la nueva generación de mujeres periodistas llegan muy preparada. No sólo es que haya más presencia femenina en el sector, sino que llegan muy bien cualificadas. Llegan muy preparadas y me llena de orgullo ver que cada vez somos más en el sector", revela.

"No sólo es que haya más presencia femenina en el sector, sino que llegan muy bien cualificadas. Llegan muy preparadas y me llena de orgullo ver que cada vez somos más en el sector"

De hecho, Piquero se siente "orgullosa" de ser un referente para la nueva generación de mujeres periodistas. "Todos los años, suelen contactar con conmigo varias chicas que están cursando periodismo, que no vivieron mi etapa más fuerte en televisión y me dicen que quieren una trayectoria así de larga como la que yo tengo. Me piden consejos para ver cómo enfocan su futuro y quieren estar cerca. Creo que sí, es importante y que aún toca mucho por trabajar", expone.

Por otro lado, Piquero también considera que, a pesar de que los años dan experiencia, toca estar "conectado" a la realidad y "actualizarse". "También quiero decir una cosa, salir en la televisión es una responsabilidad: para lo bueno y para lo malo. Al igual que hay perfiles que son una referencia para parte de la población, también hay mucha gente que lleva muchos años trabajando y que están también ahí. Somos un ejemplo de trabajo constante, de integridad y de aprender", señala.

[María Rey (Telemadrid): "No me fui ni de un portazo ni de mal humor de Antena 3; no quería ser un estorbo"]

"Todo es cuestión de aprender, yo sigo aprendiendo cada día. Esto no es una frase hecha, hay muchos cambios en nuestra profesión. También aprendo de mis compañeros más jóvenes, de cómo se narran las cosas a través de las nuevas tecnologías, las redes sociales, de la importancia del contenido frente al de la estética. Ahora mismo, cualquier persona genera contenido y cualquier plataforma sirve como contenedor para ello", argumenta.

Piquero apuesta por mirar hacia el futuro y no estar "anclada" en el pasado. "No tenemos que dejar de mirar lo que está pasando en la sociedad, cómo la naturalidad, la frescura o la originalidad se valora más. Por eso digo que es continuo aprendizaje, lo dice alguien que lleva más de 30 en la profesión", señala.

"No nos podemos quedar anclados en el pasado. Hay gente de mi edad o mayor que dice que 'esto antes se hacía así'. Yo les digo: 'mira, antes corríamos, paríamos con dolor y ahora tenemos epidural'. Antes nos arrancaban las muelas y ahora se quitan sin dolor. Todo va cambiando y evolucionando. Creo que es muy importante que, sin perder la propia esencia, entender que el lenguaje y el ritmo son otros. Nos toca adaptarnos y estar en el mundo", concluye.

Sigue los temas que te interesan