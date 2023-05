La polémica frase de Miguel Lago en 'El Hormiguero' que ha llevado a Podemos a estudiar acciones legales

El Hormiguero vuelve a estar en el ojo del huracán de la polémica. El actor y cómico Miguel Lago estuvo en la mesa de debate y dejó un comentario desafortunado sobre Pilar Lima, la candidata a la alcaldía de Valencia por parte de Unides Podem-Esquerra Unida. Una opinión que no solo ha despertado la controversia dentro de las redes sociales, sino que ha llevado al partido a estudiar acciones legales.

El comentario fue dijo el pasado 16 de mayo, tras la visita de Pedri, pero la polémica ha estallado días después tras la reacción tanto de la candidata a la alcaldía de Valencia como de otras figuras de Unidas Podemos como la ministra de Igualdad, Irene Montero, o la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela 'Pam' Rodríguez.

Pablo Motos preguntaba "qué requisito tiene que tener un candidato, sea del partido que sea, para ser aceptado". Las risas comenzaron y fue el humorista el que sacó a colación el nombre de la candidata de UP-EU. "La de Valencia -dice Irene Montero- 'la mejor candidata, sorda, bollera'. Bueno, como ya vale todo... '¡Y aquí este cojo que hemos traído!'", dijo entre risas.

Ese comentario no fue a más, dado que Motos optó por nombrar varias de las candidaturas que se han visto salpicadas por la polémica, como la de la concejal de Vox por Parla que ha sido detenida por narcotráfico. Fue a media tarde del día siguiente cuando la controversia explotó. Fue por la propia Lima la que expresó su indignación en redes. "Hace un tiempo una persona negra no podía ni sentarse en un autobús. Hace un tiempo, era impensable que una mujer ocupara cualquier responsabilidad política. Hace un tiempo, las personas LGBTI+ no teníamos derechos", escribió.

Posteriormente, envió un comunicado en el que comentó que considera "preocupante que programas en horario de máxima audiencia que ven millones de familias y de jóvenes nos discriminen entre risas a las personas Lgtbi+ y a las personas con discapacidad". "No somos objeto de chiste, somos personas con todos los derechos políticos y podemos ser alcaldesas, claro que podemos", manifestó.

Hace un tiempo una persona negra no podía ni sentarse en un autobús. Hace un tiempo, era impensable que una mujer ocupara cualquier responsabilidad política. Hace un tiempo, las personas LGBTI+ no teníamos derechos.

Y hace no mucho… [1/2]



pic.twitter.com/99pmQHitBH — Pilar Lima 🤟🏽🏳️‍🌈 (@pilar_lima) May 17, 2023

"¿De qué se ríen? Orgullosa de quien eres, Pilar Lima. Basta de discriminación o de burla. Y sí, será la alcaldesa de Valencia bollera y sorda, con mucho orgullo. Contigo siempre, Pilar", escribió Irene Montero en Twitter. "Es impresionante el desprecio con el que Pablo Motos y Miguel Lago se ríen de la posibilidad de que una mujer sorda y bollera sea alcaldesa. Hoy, en el Día contra la LGTBifobia más que nunca. En Valencia, ojalá Pilar Lima, para que siga creciendo ese país libre de odio", expresó 'Pam' Rodríguez en la misma red social.

¿De qué se ríen? Orgullosa de quien eres @pilar_lima. Basta de discriminación o de burla.



Y sí, será la alcaldesa de València bollera y sorda, con mucho orgullo. Contigo siempre Pilar 💜✊🏼 pic.twitter.com/Z8LWxXSjou — Irene Montero (@IreneMontero) May 17, 2023

Es impresionante el desprecio con el que Pablo Motos y Miguel Lago se ríen de la posibilidad de que una mujer sorda y bollera sea alcaldesa.

Hoy en el #DiaContraLaLGTBIfobia más que nunca, en Valencia ojalá @pilar_lima para que siga creciendo ese país libre de odio. pic.twitter.com/j3m5vmkioc — Ángela Rodríguez Pam 🏳️‍🌈 ♀️ (@Pam_Angela_) May 17, 2023

Además de miembros del partido morado, también expresaron su indignación figuras de otros ámbitos, como el periodista Mikel L. Iturriaga. "Mi abuela y mi abuelo paternos eran sordos, y aunque quizá no habrían compartido sus ideas, habrían estado orgullosos de la existencia de una candidata como Pilar Lima. La repugnancia que me producen estos dos machotes ya os la podéis imaginar", dijo. "Se ríen ahí, ya que al mirarse al espejo lloran", compartió el actor Joaquín Kremel en Twitter.

Mi abuela y mi abuelo paternos eran sordos, y aunque quizá no habrían compartido sus ideas, habrían estado orgullosos de la existencia de una candidata como @pilar_lima. La repugnancia que me producen estos dos machotes ya os la podéis imaginar. pic.twitter.com/2QgRaJ7rRK — Mikel López Iturriaga🏳️‍🌈 (@mikeliturriaga) May 18, 2023

Se ríen ahí, ya que al mirarse al espejo lloran. https://t.co/DCEpB48v90 — joaquín Kremel (@joaquinkremel) May 17, 2023

Pilar Lima es también diplomada en trabajo social y profesora especializada en lengua de signos. Entre julio de 2015 y mayo de 2019, fue senadora en las Cortes Generales por designación de las Cortes Valencianas. Es diputada por las Cortes Valencias desde mayo de 2019 y desde junio de 2020 es secretaria general de Podemos Comunidad Valenciana.

En su comunicado, Lima ha mostrado que estudia tomar acciones legales. "Los comentarios homófobos y vejatorios vertidos durante la emisión del programa ‘El Hormiguero’ de la cadena Antena 3, por el presentador, Pablo Motos y su colaborador, Miguel Lago, atentan contra el TÍTULO I Artículo 4 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual", expresó.

En dicho artículo, se señala que ”la comunicación audiovisual será respetuosa con la dignidad humana y los valores constitucionales“. También que ”no incitará a la violencia, al odio o a la discriminación contra un grupo o miembros de un grupo por razón de edad, sexo, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, raza, color, origen étnico o social, características sexuales o genéticas, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, nacionalidad, patrimonio o nacimiento“.

