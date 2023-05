Eva Soriano, estupefacta ante la desconcertante y grosera actitud de Paulina Rubio en su programa

La 'tournée' de Paulina Rubio por los platós de la televisión española está siendo polémica en sí. Después de no tomarse a bien un comentario de Sonsoles Ónega tras llegar tarde a su entrevista en Y ahora, Sonsoles; la cantante mexicana ha vivido un momento completamente surrealista en Showriano, el programa de Eva Soriano en Movistar Plus+, donde mostrando una actitud grosera que desconcertó tanto a la presentadora como al público.

La diva ha venido a España a promocionar su nuevo single, No es mi culpa. La entrevista iba en buena sintonía, con la hija de Susana Dosamantes haciendo bromas hasta fuera de tono. "Me identifico con tu humor negro", le comentó, recordando el tono ácido del programa de Soriano en Movistar. Sin embargo, la conversación descarriló cuando tocó hacer una referencia al vínculo de la cantante con España. "Es que yo ya tengo en mi casa un trocito de España", dijo.

Soriano le preguntó a qué se refería. "Claro. Mi hijo es un trocito de España", respondió la cantante. Entonces, Soriano aprovechó para lanzar la broma. "¡Ah! Pensaba que te referías a una piedra del Teide", dijo, provocando risas entre el público. Se trataba de un momento que buscaba encontrar complicidad con la diva azteca. Sin embargo, no salió como la presentadora y humorista se esperaba.

Es más, terminó derivando en una situación surrealista y tremendamente incómoda. "¡Ay, qué mala!", dijo Rubio. Todo parecía ir bien, había risas y aplausos. Pero la ex de Colate Vallejo-Nágera sorprendió levantándose del sofá, poniéndose delante de la presentadora y diciéndole, con un tono claramente grosero: "¡Límpiame el culo, si puedes. ¡Coño!"

Soriano se quedó desconcertada, pues la actitud de la cantante fue errática. "¡No es cierto! ¡Ay, qué mala!", siguió diciendo, mientras le lanzaba su fular. "¿Es que no eras bromista?", le inquirió Rubio, ante una Soriano que no entendía lo que acababa de ocurrir. La comediante intentó saber el motivo de ese comportamiento."¿Qué expresión en México es esa de 'límpiame el culo'? No se la había visto a nadie", preguntó Soriano.

Ahí fue la diva mexicana la que pareció no entender a Soriano. "¿Me estás tomando en serio o me estás tomando de...?", le preguntó, dándose cuenta que había habido un problema de comunicación. "Yo soy la original, no soy la que imita a Paulina Rubio", dijo. La conversación cambió de tema y volvió a su cauce, aunque la situación bochornosa no se pudo olvidar.

no sé cómo esto empezó hablando del hijo de paulina rubio y acabó así #showriano pic.twitter.com/uKHJ989iWf — Showriano en M+ (@showriano) May 17, 2023

De hecho, fue muy comentada en redes, dado que el público no entendía su comportamiento. Fueron varios internautas los que dieron una posible explicación. La cantante fue captada hace unos meses por los paparazzis en una situación muy incómoda. Paulina Rubio fue captada defecando en una playa y limpiándose con unos guijarros. De ahí, que la referencia a la "piedra del Teide" hiciese pensar a la cantante de Casanova y Ni una sola palabra que Eva Soriano hablaba de ese incómodo momento.

Dicha noticia se supo en España, el programa Fiesta de Emma García lo abordó como una de las noticias de fin de semana. Sin embargo, Eva Soriano no parecía recordar ese momento que, sin duda, la hija de Susana Dosamantes prefería olvidar.

Paulina Rubio haciendo caca en la playa al aire libre ,si te da te da 😂🤣 pic.twitter.com/uzJ2Kh4lWG — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) October 16, 2022

