Colate Vallejo-Nágera: "Mi relación con Paulina Rubio ha sido una tortura. Y lo sigue siendo"

El nombre de Nicolás Vallejo-Nágera (50 años), más conocido como Colate, lleva décadas acaparando titulares. A sus espaldas el empresario tiene un gran currículum profesional y personal al que le debe su gran popularidad. No solo en España, donde se ha visto un tanto eclipsado por su hermana, Samantha Vallejo-Nágera (52), también en América, donde lo que le llevó a la fama fue su relación y su polémica ruptura con la cantante Paulina Rubio (50). Pero es mucho más.

Tras pensar durante mucho tiempo en contar su verdad, Colate ha publicado su primer libro, Colate, por Nicolás. Un libro autobiográfico en el que narra con todo lujo de detalles los episodios más desconocidos de su vida. Pero también aquellos que le llevaron a protagonizar noticias y sobre los que no se había pronunciado en profundidad.

A través de más de doscientas páginas, el empresario ordena su vida desde su infancia hasta la actualidad. Un exhaustivo repaso a las acciones que le han hecho llegar hasta donde esta hoy día y sobre las que EL ESPAÑOL ha hablado con él. Una conversación en la que Colate Vallejo-Nágera hace gala de su cercanía y galantería y en la que no se deja nada en el tintero. Y es que no tiene nada que ocultar pues, como dice, es el momento de "contar mi versión y entrar en detalles".

La portada de 'Colate, por Nicolás'. HarperCollins Iberica

¿Cómo surgió la idea de contar su vida en un libro?

Siempre quise escribir un libro y bueno, los acontecimientos de mi vida... Lo intenté varias veces, escribiendo cosas que me iba inventando, porque además creo que en mi genética familiar hay mucho de escritor.

Pero desde hace unos años, como he estado viajando mucho para adentro en estos años difíciles de mi vida, hice un curso de conocimiento y crecimiento personal en el cual empecé a viajar atrás en mi vida y creo que ayudó a empezar a poner el esqueleto de lo que era esto. Y a raíz de la pandemia me lo puse como objetivo, como tenía tiempo, me puse a escribir y a darle forma a ese esqueleto que había hecho en ese retiro espiritual en el que estaba. Y hoy estamos aquí presentando, así que estoy muy contento.

El ir recordándolo todo a la hora de escribir, ¿le ha servido para saber qué cosas del pasado le gustaría repetir y cuáles no?

Ha sido un ejercicio de reflexión, de introspección, como otros que he hecho en los últimos años, pero este quizás ha sido uno de los más importantes. Si volviera atrás, algunas decisiones las cambiaría sin dudarlo.

Pero si no hubiera hecho esas cosas, no estaría aquí.

Eso también es verdad.

Recomienda leerlo, entonces.

Recomiendo leerlo primero porque lo he escrito yo (risas). Ya en serio, creo que es un libro entretenido, divertido, fuerte y fácil de leer. Aquellos que ya lo han leído, me han dicho que engancha. La gente se lo lee del tirón, se lee rápido.

Creo que para la gente de mi generación, los que hemos vivido en Madrid, es muy divertido. Creo que tiene un poco para todos los gustos y que puede interesar a todo el mundo. No vengo aquí de escritor ni nada. Es una historia que cuenta muchas historias sobre mi historia.

Sirve además para conocer a la persona que está detrás del personaje.

Exacto. Al final soy un personaje muy conocido aquí desde hace años. A veces te apetece contar tu versión y entrar en detalles. Yo los he plasmado pensando más en Estados Unidos, porque saldrá allí también. Quiero utilizar el libro también para aclarar un poco las cosas, porque la imagen que tengo aquí y la que tengo allí son totalmente opuestas, muy distintas, y me puede ayudar. Pero sobre todo, lo más importante, es que quería que mi hijo tuviera mi versión, de mis propios hechos, de mi vida.

Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio en una imagen de archivo. Gtres

Le dedica muchas páginas a Paulina Rubio, la madre de su hijo, a la relación que tuvo y tiene con ella. ¿Qué ha sido lo más duro tras la ruptura?

Lo más complicado ha sido gestionarlo. Ya era complicado antes (cuando eran pareja). Lo más difícil es gestionar los temas relativos a nuestro hijo. Y personalmente, lo que más me ha costado es mantener la cercanía con nuestra familia. Eso ha sido lo más costoso emocional y, sobre todo, económicamente, porque muchos de los problemas hemos tenido han sido siempre por venir a España y estar con la familia.

¿Diría que ha sido como una pesadilla?

Si crees que lo define así, sí.

No, como usted quiera expresarlo.

Ha sido una tortura. Y lo sigue siendo, desgraciadamente.

En varias partes del libro dice que tenía muchas desavenencias con Paulina y eran el origen de los problemas. ¿A qué se refiere?

Bueno, yo creo que si ves un poco su vida ves que las desavenencias no eran conmigo, es con la vida. Ella tenía problemas que yo, ingenuamente y por amor, pensaba que le podía ayudar a solucionar. Cuando me di cuenta de que no podía pues me tuve que retirar e intentar ayudarla desde la lejanía. Pero los problemas siguen. Antes me decían que ha protagonizado una nueva polémica, los problemas se los busca ella constantemente.

Su relación hoy día es básicamente por su hijo, por el bien del niño.

La relación siempre ha sido evidentemente por nuestro hijo y desgraciadamente a través de terceras personas. No tiene la capacidad de comunicarse conmigo, si no es a través de gente que cobre para darle la razón.

¿Diría que todo mereció la pena por su hijo?

Mi hijo es lo más maravilloso del mundo. Te puedo decir que es lo que más quiero. Muero por él, mato por él, pero también es muy duro... Muy duro y sobre todo muy innecesario. Yo creo que nuestro hijo no se merece tener lo que tiene a su alrededor y podría tener una vida mucho mejor y mucho más fácil. Y sería lo mejor para todos, incluido para ella.

Especialmente para el niño.

Para el niño sería lo mejor, pero para ella también sería lo mejor. Pero bueno, ella no tiene esa capacidad y yo ya…

Colate en la presentación de su libro. Gtres

Salió hace unas semanas la noticia de que Susana Dosamantes (74), la abuela de tu hijo, tiene cáncer. ¿Ha podido hablar con ella? ¿Tienen relación?

No, no tengo relación con ella porque nadie del entorno tiene permitido hablar conmigo. Pero sí que pregunté ayer. Ayer fui a dejar a mi hijo a la casa y como sabía que estaba ahí, pregunté por ella y le mandé ánimos de mi parte. Pero vamos, yo me enteré por la prensa. Me da mucha pena. Pero bueno, si hay algo que yo pueda hacer, pues aquí estaré.

En el libro habla también de otras relaciones. Una con una de Operación Triunfo 1 y otra con una presentadora… ¿Se puede contar algo de sus identidades?

No.

Igual, tras leer el libro, ellas salen a la luz.

No creo, y menos la de Operación Triunfo. La otra sí que más o menos se sabe quién es.

¿Cree que alguna mujer se ha aprovechado de su posición y se le ha acercado por interés?

Sí, he tenido muchas experiencias en ese aspecto, pero no las cuento en el libro. Igual lo dejamos para la segunda parte porque ha habido cosas tremendas también.

Le dedica un capítulo a las drogas. ¿Ha dejado de ser un tema tabú?

Bueno, yo creo que es un tema menos tabú, pero sigue siendo un tema tabú. No para mí. Yo siempre he hablado abiertamente porque me ha parecido que es algo que hay que normalizar y creo que habría que normalizarlo más. Sabía que es una parte que podía sorprender, pero en la época sobre lo que lo cuento estaba muy normalizado. En cierta manera creo que lo sigue estando, pero hay una especie de prohibición y de falta de comunicación que lo convierte en algo más peligroso.

¿Ha tenido alguna experiencia con las drogas que le haya asustado?

Sí. Hace mucho que no tomo nada prohibido porque, aparte de que he madurado un poco, ya el cuerpo no es el mismo. Ahora un día te tomas tres copas de vino y te estás muriendo dos días.

En cierta parte dice: "Mi felicidad estaba en España". ¿Sigue siendo así?

Yo estoy deseando volver en cuanto pueda, y espero que la vida me lo permita y sea con mi niño. Creo que es lo mejor para él, aunque siempre ha respetado que tenga a la madre cerca, siempre que sea bueno para él.

¿Cree que Colate, por Nicolás puede levantar alguna ampolla entre las personas que están mencionadas o relacionadas?

No creo que haya nadie que se pueda dar por ofendido. No sé. No había intención de ofender a nadie. Al revés. No creo que haya nadie que se pueda ofender por nada que he contado.

Si es la verdad, no tiene por qué ofender.

A algunas personas igual sí les puede ofender. Bueno, a una.

Nicolás Vallejo-Nágera quiere establecerse en España. Gtres

¿Diría que está en su mejor momento a los 50 años?

Pues yo creo que sí. Sí, porque de salud creo que estoy físicamente como nunca. Personalmente estoy súper bien, tengo un hijo maravilloso y, quitando mis problemas, esos que no deberían existir, pero que están ahí, todo lo demás está muy bien.

¿Cuáles son sus planes de futuro?

Me encantaría venirme a España. De hecho, ahora vengo con mi hijo a pasar el verano. Pero espero que algún día también vengamos para pasar el verano y ya quedarnos.

También tengo como proyecto mi programa de televisión, que es un sueño que tengo desde hace 22 años y, ahora que mi hijo se va haciendo mayor, pues espero tener un poco más tiempo y más oportunidades, porque tampoco me han dado muchas...

Pero en España.

Ojalá, ojalá.

