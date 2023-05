Loreen demuestra por qué está a un paso de repetir victoria en Eurovisión y llevar a Suecia a la gloria

Los pronósticos se han cumplido este martes en la primera semifinal del Festival de Eurovisión con la sueca Loreen demostrando por qué es la gran favorita a alzarse con el micrófono de cristal el próximo sábado 13 de mayo en Liverpool. La ganadora del certamen en 2012 estuvo a años luz del resto de participantes, con permiso de Finlandia, con su tema Tattoo.

Muy difícil va a ser que la cantante sueca de ascendencia bereber no se convierta en unos días en la primera mujer que gana Eurovisión dos veces -el australiano Johnny Logan lo ha ganado tres veces, dos como cantante (1980 y 1987) y otra como compositor (1992), y haga que su país iguale a Irlanda en victorias (7).

Los suecos entienden a la perfección lo que es Eurovisión y la propuesta de Loreen no deja de ser una actualización de su éxito Euphoria. La cantante ya intentó volver a representar a su país en el certamen en 2017 con su tema Statements, una propuesta más arriesgada musicalmente que no consiguió ni siquiera pasar a la final del Melodifestivalen.

Como decimos, el gran rival de Suecia será su vecino Finlandia, que con el transgresor Käärijä consiguió que todo el estadio del M&S Bank Arena se viniera abajo coreando su Cha Cha Cha. Tampoco podemos perder de vista a Israel, que con Noa Kirel también ha levantado al estadio con su Unicorn y su impresionante break dance a lo Chanel.

En un principio, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) había pensado en anunciar a los diez finalistas como en Factor X. Es decir, que los cantantes aparecieran en el escenario y dieran un paso al frente si las presentadoras anunciaban su nombre. Finalmente, tras la presión de las redes sociales y algunas delegaciones, la organización se echó para atrás y los países clasificados escucharon su pase desde la Green Room.

Estos son los diez países clasificados para la final de Eurovisión que se disputarán el triunfo con los otros diez clasificados de la segunda semifinal, así como contra Ucrania, Reino Unido, España, Francia, Alemania e Italia.

Suecia

Loreen prácticamente no necesita presentación. Desde su victoria en Eurovisión en 2012, la sueca se ha convertido en una de las ganadoras más recordadas del festival gracias a su ya mítica Euphoria. Ahora regresa al certamen como una de las grandes favoritas con Tattoo.

Finlandia

Proveniente de Vantaa en Finlandia, Käärijä ha estado haciendo música desde 2014: lanzó su álbum debut Fantastista en 2020. Para el rapero experimental, se trata de desafiar los géneros. En su tema para Eurovisión, Cha Cha Cha, fusiona rap, música electrónica, metal y schlager. Escribió la canción con dos amigos: el productor y compositor de ventas multiplatino Johannes 'Kiro' Naukkarinen, y el productor Aleksi Nurmi.

Israel

Noa es una gran estrella en su país, donde ha tenido su propia serie de televisión y ha sido jueza de Got Talent, donde es conocida por deleitar al público con sus actuaciones espontáneas. Tenía 14 años cuando lanzó su primer sencillo y firmó su primer trabajo discográfico con Atlantic Records cuando tenía 18. Desde entonces, ha acumulado numerosos premios como mejor cantante israelí en los MTV Europe Music Awards. En el verano de 2022, Noa actuó frente a 35.000 personas en Tel Aviv. Israel ha ganado cuatro veces Eurovisión: 1978, 1979, 1998 y 2018.

Croacia

Let 3 proviene de Rijeka, el lugar de nacimiento de la escena punk de Croacia y donde rápidamente se ganaron una gran reputación por sus disfraces extravagantes y su teatralidad exagerada, así como por sus letras sociales. El grupo es muy querido en Croacia, donde han lanzado diez álbumes, uno de los cuales, Nečuveno (Unheard), se agotó rápidamente a pesar de que era completamente en blanco.

Moldavia

Eurovisión corre por las venas de Pasha Parfeni, después de haber estado involucrado con múltiples canciones en las finales nacionales de Moldavia, además de ser elegido como representante en 2012, donde terminó en undécima posición. Al año siguiente, unió fuerzas con su mujer Yuliana para componer el tema O Mie para Aliona Moon, quien había sido corista de Pasha en 2012, y esta vez se subió al escenario de Eurovisión para acompañarla al piano. Pasha también es conocido por su activismo, usando su música y sus actuaciones para defender la libertad.

Suiza

A pesar de su juventud, Remo es una de las grandes voces de esta edición. Después de pasar su niñez tocando música folclórica tradicional en su acordeón en su pequeño pueblo suizo de Hemberg, fue su potencial vocal lo que le dio la victoria en La Voz de Suiza 2020. También triunfó en la versión alemana del programa I Can See Your Voice. Suiza ha ganado dos veces Eurovisión, en la primera edición en 1956 y en 1988 con una de las cantantes más famosas que ha dado el certamen: Celine Dion.

Chequia

Vesna es una banda exclusivamente femenina dirigida por la aclamada cantante y compositora Patricie Kaňok. Lanzaron su álbum debut, Pátá bohyně (La Quinta Diosa), durante un concierto inspirado en un cuento de hadas con la Orquesta Sinfónica de Praga. En plena pandemia del COVID-19, Vesna aprovechó el tiempo de encierro para grabar un nuevo álbum llamado Anima, que consolidó su posición en el pop.

Portugal

También conocida como Marisa Mena, Mimicat ha estado cantando y grabando desde los nueve años. No obstante, irrumpió en la escena a lo grande en 2014 con el lanzamiento de su álbum debut, Para ti, aclamado por la crítica. Portugal solo ha ganado una vez Eurovisión, en 2017 con récord de votos. Ha sido una de las propuestas más frescas de la noche.

Serbia

Luke es conocido como el ‘alquimista del pop serbio' gracias a la fusión que hace del indie, el techno y el pop de Luke. En los últimos doce meses el joven realizó una gira con entradas agotadas en China y creó un espectáculo estilo tecno-ópera en el Berghain de Berlín, el teatro más famoso del mundo. Sus influencias incluyen a Queen, Elton John, Lady Gaga, Maria Callas o Eartha Kitt. Serbia solo ha ganado una vez Eurovisión, precisamente en su debut en 2007 con Marija Šerifović y Molitva.

Noruega

Cantautora noruego-italiana, Alessandra se ha convertido en la ‘reina’ de los corazones de los eurofans desde que fuera elegida en la final del Melodi Grand Prix. Desde entonces ha conseguido pertenecer a la realeza de TikTok tras acumular más de 25 millones de escuchas en redes sociales. Coescrita por la propia Alessandra, Henning Olerud, Linda Dale y Stanley Fernandez, que ya ha trabajado con anteriores participantes en Eurovisióncomo TIX y Flo Rida, la canción lleva consigo un mensaje de amor propio. Alessandra dice que quiere inspirar a los oyentes de todas las edades y de todos los géneros para que saquen fuera a su reina interior. Noruega ha ganado tres veces Eurovisión: 1985, 1995 y 2009.

Un nuevo sistema de votación

Hay que recordar que, por primera vez en la historia, los espectadores han podido votar desde cualquier país del mundo, aunque no sean una nación participante del concurso. A diferencia del televoto tradicional -por SMS, llamada o a través de la APP oficial-, los espectadores del resto del mundo han podido votar a través de una plataforma online utilizando una tarjeta de crédito de su país.

Sus votos, una vez sumados, se han convertido en puntos que han tenido el mismo peso que un país participante tanto en las Semifinales como en la Gran Final. El sábado, sin embargo, el ganador se seguirá eligiendo de la misma manera, con una combinación del voto del público y el jurado.

La segunda semifinal tendrá lugar el próximo jueves 11 de mayo y en ella se disputará el pase a la final dieciséis nuevos países. En este caso, el pase a la final está mucho más abierto con países, con Austria y Bélgica como los principales favoritos. Se podrá seguir a través de La 1, RTVE Play y YouTube a partir de las 21:00 horas.

Además de los 16 participantes de la Segunda Semifinal, los espectadores de España, Reino Unido y Ucrania podrán votar por sus canciones favoritas. También podremos ver un adelanto de las actuaciones de estos tres países. Es decir, por fin podrá verse la puesta en escena de Blanca Paloma y su EAEA.

