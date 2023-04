Ana Obregón no se esconde: protagonizará un especial en Telecinco con imágenes inéditas de su maternidad

Ana Obregón salta al prime time. Telecinco emitirá Ana, un especial con imágenes de vídeo exclusivas sobre el proceso de maternidad subrogada que ha vivido la actriz. Un programa que contará con varios expertos de crónica social. Santi Acosta será el encargado de presentar este espacio, que se verá este viernes 21 de abril. Por otro lado, este 14 de abril, el Deluxe emitirá imágenes en exclusiva de la artista con su hija-nieta en Miami.

Ana mostrará la reacción de la bióloga en el momento de ver a su nieta y sostenerla en brazos y todo lo que vivió hasta encontrarse con ella, desde la salida de Madrid rumbo a Estados Unidos y su llegada a Miami, pasando por cómo vivió el día a día en la ciudad durante todo el proceso, que culminó satisfactoriamente con el parto. El programa, además de contar con el icónico presentador de Salsa rosa, habrá un nutrido grupo de colaboradores que aportarán información e irán analizando y comentando las diferentes imágenes inéditas.

La maternidad subrogada de la creadora de Ana y los 7 se ha convertido en uno de los temas más comentados dentro de la opinión pública española, llegando a abrir portadas y debates más de allá de la crónica rosa. Telecinco dará un paso más y ofrecerá en rigurosa exclusiva las imágenes de vídeo inéditas de Ana Obregón al recoger a la pequeña Ana Sandra, sujetándola en brazos por primera vez.

[Pablo Motos confirma que Ana Obregón visitará ‘El Hormiguero’: “Vamos a poder escucharla”]

Producido en colaboración con Producciones Mandarina, el programa reconstruirá el relato del viaje y la estancia en Miami de la actriz con las imágenes grabadas por los reporteros gráficos que siguieron la información y consiguieron las fotografías exclusivas que han estado publicándose estos días en cientos de diarios, revistas y medios online.

Dado que será un programa que muestre un amplio reportaje de seguimiento, Acosta estará acompañado tanto por colaboradores como por expertos en crónica social, que irán completando y comentando la información ofrecida en el reportaje, así como analizando cada bloque e imágenes.

El especial sobre Obregón relevará así a Viernes Deluxe, el cual ofrecerá una especie de previo este 14 de abril, emitiendo imágenes en exclusiva de Ana Obregón con su hija-nieta en Miami. El magacín no ha podido levantar los datos de audiencia de Telecinco los viernes, quedándose en segundo lugar frente al imbatible Tu cara me suena de Antena 3. El canal principal de Atresmedia lleva ya varios meses liderando en los prime time del viernes, primero con La Voz y luego con El desafío. De esta forma, la cadena de Mediaset busca contraatacar en la noche de los viernes; de forma similar a su movimiento en los sábados, donde enfrentará a Got Talent contra La Voz Kids.

