La sensación de “déjà vu” de ‘Tu cara me suena’ por los números de ‘Mediafest Nigth Fever’

Josie como WRS en ‘Tu cara me suena’

En verano de 2022, Telecinco se sacó de la chistera para su programación nocturna un espectáculo llamado Sálvame Mediafest, en el que los colaboradores del universo de Sálvame cantarían canciones conocidas junto a sus artistas originales. Unos meses después, Mediaset decidió recuperar el formato, y bautizado como Mediafest Nigth Fever, siguió haciendo que personajes de la casa, ya no exclusivamente de Sálvame, diesen el do de pecho junto a artistas a los que imitaban o acompañaban, según el caso.

En esta última etapa fue evidente que Telecinco tenía los ojos puestos en Tu cara me suena. Y es que, tras tocar temas como los monólogos o el arte drag, se creó lo que bautizaron como “la noche de la transformación”, y que se vendió como “algo inédito” en televisión. “Los colaboradores, como hasta ahora, se van a subir al escenario con un cantante reconocido, pero esta vez lo harán transformados en el artista con el que comparten escenario”, explicó César Toral. “Por primera vez en la historia de la televisión mundial vamos a tener al original y a la copia cantando a la vez sobre un escenario”, avanzaba de cara a la primera gala de diciembre.

Como ya recogimos en estas páginas, de inédito este invento no tenía nada: llevaban a cabo lo que en Tu cara me suena se llama Original y Copia, un tipo de imitación en la que un concursante canta un tema imitando a alguien con quien comparte plató. En total, entre ambas etapas, este Mediafest tuvo 14 entregas, y algunos de los artistas que pasaron por su plató fueron Fórmula Abierta, David Civera, Ladilla Rusa o el eurovisivo WRS, entre otros.

Y resulta especialmente interesante el caso de estos dos últimos, pues este viernes en Tu cara me suena van a ser imitados. Y será inevitable la sensación de déjà vu, de haber vivido eso antes ya en la pequeña pantalla. Sobre todo, teniendo en cuenta que es una doble ración de imitaciones repetidas en una misma entrega.

Por un lado, Susi Caramelo cantará junto a Víctor Clares de Ladilla Rusa el tema ‘Kitt y los coches del pasado’. Resulta interesante porque sabemos, de sobra, que Tu cara me suena hace una gran fiesta de cada una de sus imitaciones. Pero de novedoso tiene, la verdad, bastante poco. Y es que Ladilla Rusa, formada por Clares y Tania Lozano, que verá la imitación desde la mesa de jueces, ya cantaron ese mismo tema en Sálvame Mediafest, acompañados de Miguel Frigenti.

Desde TCMS podían haber elegido otro tema del dúo catalán, como ‘Macaulay Culkin’, si bien ‘Kitt’ es el que mayor éxito les ha proporcionado, y cuyo videoclip da más juego a la hora de la puesta en escena. Como curiosidad, Frigenti logró solo seis puntos, igual que Carmen Borrego, por lo que se situaron en lo más bajo de la tabla de clasificaciones.

Miguel Frigenti y Ladilla Rusa

Por otro lado, el pulsador decidió que en esta tercera gala Josie hiciese WRS, quien enamoró a Europa en mayo de 2022 con su “hola mi bebebé, llámame, llámame”, que ha sonado por todas partes. Para Josie será todo un reto, pues hasta ahora no había llevado a cabo ningún baile ni coreografía, y tendrá que demostrar de qué pasta está hecho.

Curiosamente, WRS estuvo también en Mediafest Night Fever, en la gala emitida el 16 de diciembre. Y cantó su tema ‘Llámame’ junto a Iván González. La actuación que dejó el antaño tronista y concursante de La casa fuerte y Supervivientes dejó mucho que desear, y recibió críticas del jurado por “no dar ni una”. Sin embargo, hay que destacar que Iván no era el primer elegido para cantar junto al rumano. Tal honor recaía en Alba Carrillo, pero dejó colgado al equipo porque se quería retirar temporalmente de la televisión.

Una vez los espectadores vean los números, seguro que más de uno juega desde casa a su propio original y copia, y eligen qué número les ha gustado más, si lo que se veía en Telecinco o lo de Antena 3. Todavía queda mucha temporada de Tu cara me suena por delante, y esperemos que no haya más números que recuerden a los de Mediafest. Más que nada, porque no hace tanto tiempo que se disfrutaron. Y porque, como siempre se ha dicho, las comparaciones son odiosas.

