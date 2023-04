Pablo Motos confirma que Ana Obregón visitará ‘El Hormiguero’: “Vamos a poder escucharla”

Tras la visita de la cantante y actriz Belinda, El Hormiguero dio la bienvenida a sus habituales colaboradores de la mesa de actualidad. Faltaba, sin embargo, Tamara Falcó, que “se nos ha puesto malita”, según explicó Pablo Motos a la audiencia, y por ello, su silla la ocupó María Dabán.

La charla comenzó con el presentador preguntando a Juan del Val y Nuria Roca qué tal les había ido en las vacaciones de Semana Santa, en las que habían estado en Nueva York. “Estaba muy preocupado, Pablo. He pasado unas vacaciones un poco... Antes de despegar me dice Nuria: ‘a mí esto de Ana Obregón me ha abierto una puerta’...”, revelaba.

Nuria respondía entonces que lo dijo mientras leía la entrevista que había concedido la actriz y bióloga a la revista ¡Hola!. “Como digas que era una broma… Lo dijo muy en serio”, aclaraba el conocido escritor y periodista. “¿Qué se te pasó por la cabeza, ser madre o abuela?”, le preguntaban. “Ese comentario acojona un poquito...” valoraba Cristina Pardo. “El problema es que no dijo nada más”, insistía Juan del Val.

[Belinda desvela en ‘El Hormiguero’ que optó al papel de Bárbara Rey en la serie de ‘Cristo y Rey’]

Tras mencionar algunas de las compras que hicieron en Nueva York, todos los presentes comenzaron a hablar del caso de Ana Obregón. “Se pretende tipificar la gestación subrogada como un delito de tráfico de personas”, introducía Pablo Motos.

“Con Ana Obregón se dijeron muchas cosas, incluso sobre Ana Obregón. Pero a medida que pasaron los días, los políticos se dieron cuenta de que no era buena idea abrir ese debate a pocos días de las elecciones”, valoraba Cristina Pardo. Así que creo que todo lo que digan no va a servir de nada, sin saber cómo se lo tomaría su electorado. Creo que ha habido un cambio y se ha zanjado el debate porque a nadie le interesa”, valoraba.

Para Juan del Val, “tiene que prevalecer el derecho del menor” y si se llega a tipificar como tráfico de personas “qué vas a hacer con el niño”. “Hay una situación que hay que regular, pero hay declaraciones que son una falta de respeto a los niños que ya están aquí. Habría que medir las declaraciones”, pedía Nuria Roca.

Tras comentar cómo Fernando Sánchez Dragó ha muerto a los 86 dejando un hijo de 10 años, se regresó al caso de Ana Obregón. “El debate no era de un solo factor, si Ana Obregón era mayor. Hay una serie de factores que hacen su caso diferente a otros”, destacaba Cristina Pardo. Antes de cerrar el tema, Pablo Motos soltó una bomba: “"Creo que vamos a tener la oportunidad de escucharla. La hemos invitado al programa y nos ha dicho que sí. Puede cambiar de opinión, es una gestión que la haces y te dicen que sí...", decía el presentador, que si bien dejaba entrever que es un plan que se podría caer, prometía que más pronto que tarde Ana Obregón estará en el programa.

