Juan del Val, contra la gente que recibe clases de canto: “Qué haces, es una cosa muy triste”

Cada semana, Juan del Val abre algún melón controvertido en sus colaboraciones en El Hormiguero. No obstante, allí se ha ganado la etiqueta de “el polémico Juan del Val”. Y este jueves, tras hablar de su viaje a Nueva York y temas como la gestación subrogada y Ana Obregón, tuvo cancha libre para explayarse contra todo lo que quisiera.

En esta ocasión, Juan cargó contra “los que dan clases de canto”. Entonces Cristina Pardo le recordó que solo unos días atrás el cantante Alejandro Sanz estuvo en ese mismo programa y habló de cómo él recibe clases de canto. “Yo no digo que Bustamante no tenga que aprender a afinar, si eres profesional, sí”, decía el escritor, que parecía referirse a la gente de a pie que quiere aprender a cantar. “Pero tú que eres auxiliar administrativo, qué haces ahí con un pianista, una cosa muy triste, aprendiendo a abrir el diafragma, para aprender a cantar ‘Si nos dejan’”, decía sin poder aguantarse la risa.

Pablo Motos no terminaba de entender su razonamiento, y entonces quería aclarar si “no te gusta la gente a la que le gusta cantar”. “Ya hay demasiada gente que canta bien y no es necesario”, valoraba Juan del Val, consciente de que todo lo que decía se le volvería en su contra. De hecho, algunos de sus compañeros de mesa destacaron que él suele cantar “flamenquito”, y las hormigas le animaron a dar el do de pecho, pero no consintió.

El speach de Juan del Val continuó entonces criticando a “gente que me saca de quicio: la gente que llora sin lágrimas, que pasa mucho en la tele. ¡Dónde están las lágrimas! Como alargues el momento no sale nada, porque eres un farsante”, seguía despachándose el polémico colaborador. Y, por último, afirmó no soportar a los hombres “que hacen pis sin sujetársela”, y escenificó cómo hay hombres que orinan en un retrete público poniéndose las manos en la cintura.

Hay que destacar que, habitualmente, todo lo que dice Juan del Val en esta sección levanta ampollas, y los domingos suelen ajustarle las cuentas algunas de las personas que critica durante la emisión del programa La Roca, en laSexta.

