'Tu cara me suena' vuelve a arrasar como líder de la noche del viernes y el 'Deluxe' recupera posiciones

La noche del viernes vuelve a ser para Antena 3. Tu cara me suena arrasa de nuevo en su segunda gala, mostrando que el fenómeno y la expectación del estreno no eran cosa de un día. La victoria de Jadel convertido en Axl Rose, líder de los Guns N’ Roses ha conquistado al público en una noche en la que también Viernes Deluxe ha recuperar posiciones, con la visita de Lara Libildos, quien recordó a su madre, la recientemente fallecida Laura Valenzuela, y Carmen Borrego se enfrentó al polígrafo.

Tras la épica primera gala, que coronó a Andrea Guasch como una de las favoritas a ganar el concurso con su brutal imitación de Chanel y su SloMo; la segunda noche mostró a otro candidato a alzarse con la victoria final, Jadel. El canario, quien ya tiene experiencia ganando talent-shows con El número uno, logró la máxima puntuación de los cuatro miembros del jurado y del público con su interpretación de Welcome to the Jungle de los Guns N’ Roses.

Según los datos de Kantar Media, ofrecidos por las consultoras Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’; la segunda gala de Tu cara me suena obtuvo un espléndido 20,2% de cuota de pantalla y 2.068.000 espectadores. El talent-show pierde 2,7 puntos, pero consigue retener los dos millones de espectadores, lo que se traduce en un descenso leve. Ya la semana pasada, Viernes Deluxe aguantó el envite del estreno de TCMS, y en esta confirma que va recuperando terreno poco a poco. El programa presentado por Jorge Javier Vázquez logró un 10,8% de share y 1.024.000 espectadores. Sube 0,5 puntos de cuota y logra superar el millón de espectadores, al mejorar en 50.000 televidentes respecto al viernes anterior.

El cine fue la alternativa al talent-show y al magacín. La 1 logró liderar entre la oferta cinematográfica con El jinete pálido, con un 7% de cuota y 749.000 espectadores. Le siguió Cuatro con The Doorman, que consiguió un 5,3% de share y 648.000 televidentes. Último puesto de la noche para La 2 con Son de mar, que obtuvo un 3,2% de cuota y 392.000 espectadores.

Mientras, laSexta Columna anotó un 5,6% de cuota y 679.000 espectadores con el reportaje Cultura de la cancelación: este programa no se podría hacer hoy. Por otro lado, Equipo de investigación obtuvo un 4,8% de share y 610.000 televidentes con Cazamultas, perdió 0,3 puntos y 33.000 espectadores respecto a la semana anterior.

Ya en la tarde, Amar es para siempre recuperó terreno, con un 11,3% de cuota y 1.060.000 espectadores. Le ganó la batalla tanto a Sálvame Limón en cuestión de share (el magacín obtuvo un 11,2%), pero no en espectadores (el formato de Mediaset le superó con 1.089.000); como a La promesa, que se quedó en un 11% de cuota, aunque siguió superando el millón de espectadores, con 1.027.000. En la siguiente franja, Pecado original lideró con 15,2% de share y 1.225.000 televidentes, frente a Sálvame Naranja, que logró un 12,7% de cuota y 1.055.000 espectadores. El bazar de la caridad se conformó con un 6,1% de share y 499.000 televidentes y El comodín de La 1 con un 7,2% de cuota y 544.000 espectadores.

Y ahora, Sonsoles lideró de nuevo la siguiente franja de la tarde con un 12,9% de cuota y 992.000 espectadores. Segundo puesto para El cazador logró un 10,9% de cuota y 864.000 espectadores. Medalla de bronce para 25 palabras, que se hizo con un 8,1% de share y 727.000 televidentes.

Pasapalabra dominó holgadamente la última franja de la tarde. El concurso presentado por Roberto Leal obtuvo un rotundo 21,8% de cuota y 1.958.000 espectadores. Aquí la tierra volvió a ejerce como alternativa, con un 9,9% de share y 908.000 televidentes. Tercer puesto para Reacción en cadena, con un 8,1% de cuota y 727.000 espectadores.

En la franja de la mañana, Aruser@s consiguió posicionarse como el matinal con mejor cuota de pantalla, con un 16,5% de share y 375.000 espectadores. No obstante, en su conjunto, volvió a ser El programa de Ana Rosa el formato con mejor rendimiento y líder absoluto de la mañana, al ocupar más franjas, con un 15,3% de cuota y 402.000 televidentes. Le siguieron Espejo Público, con un 12,1% y 315.000 espectadores y La hora de La 1, con un 9,5% de cuota y 206.000 espectadores.

Por último, Antena 3 Noticias sigue liderando los informativos, tanto en su edición en la sobremesa como en la vespertina. La primera edición logra un 21% de cuota y 2.080.000 espectadores, siendo el programa más visto de la jornada. Mientras, la segunda edición obtiene un 18,8% de share y 2.061.000 televidentes.

