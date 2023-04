Susana Uribarri desmiente en 'Y ahora, Sonsoles' ser la que filtró la maternidad subrogada de Ana Obregón

La polémica maternidad de Ana Obregón, quien se ha convertido de nuevo en madre a los 68 años mediante gestación subrogada en Miami, sigue trayendo cola. Convertido ya en el tema de la semana, han sido muchos los que se preguntan quién ha sido el que ha filtrado la información sobre los planes de la actriz. Con Susana Uribarri, representante de la bióloga y amiga, en el ojo del huracán, ha sido en Y ahora, Sonsoles donde la mánager ha querido zanjar el asunto.

El programa estaba en pleno debate sobre la gestación por sustitución, el magacín de Antena 3 quiso abordar el tema desde diferentes puntos, como el entrevistar a una mujer que tuvo a su hijo mediante este método con esperma de su marido fallecido o la declaración de otra mujer que declaró que ella se prestaría a ser madre gestante de una de sus mejores amigas. También el programa rescató el enfrentamiento dialéctico que tuvieron Tamara Gorro y Antonio Naranjo el día anterior.

A la hora de entrar en la crónica rosa, el debate resurgió, pero para enfocarse en quién fue el responsable de filtrar a la prensa la maternidad subrogada de la bióloga. Las miradas están puestas en dos amigos muy cercanos de la actriz de Ana y los 7, ‘Ra’ Raúl Castillo y Susana Uribarri. La también representante de Obregón quiso hablar en exclusiva con el programa para dejar bien claro que ella no tuvo nada que ver.

Fue mediante una conexión telefónica como la hija de José Luis Uribarri desmintió cualquier filtración por parte suya. “Por lo que me van contando, porque yo sigo con mis cosas y con mi trabajo y no estoy pendiente de la televisión, me han dicho que, para hacer estos procesos, se requiere de agencias y más. Yo la verdad, desconozco cómo son estos procedimientos y menos sé quién ha sido el que lo haya filtrado”, explicaba la representante a Ónega.

“Lo único que te puedo confirmar de forma absoluta es que ni Ra ni yo hemos tenido algo que ver, lo niego rotundamente. Ni siquiera se me pasó por la mente. Sé que viajó a Miami y me dijo que era porque quería estar calmada y alejada de todo, quería descansar. Lo entendí, porque acababa de terminar su libro. Pero no sabía más”, declaró tajantemente, buscando así acabar con los rumores que apuntaban hacia ella y Castillo.

Uribarri también aprovechó para compartir la felicidad por su amiga, celebrando la llegada de su “sobrina”. “Desde que nos conocemos y mira que son años, nunca he visto a Ana con esa mirada, con esa luz, con esa sonrisa. Ahora mismo, en lo único en lo que piensa es en su princesa, en su niña y no me extraña. Creo que va a ser una madre maravillosa, que merece ser feliz”, dijo.

