Carmen Borrego revela las traiciones de Belen Ro ante el polígrafo del 'Deluxe': "No la quiero en mi vida"

Esta pasada noche, Viernes Deluxe vivió un auténtico terremoto. Carmen Borrego mostró estar cansada de ser tildada de ‘mala amiga’ y de escuchar distintas versiones de su conflicto con Belén Rodríguez. Por ello, decidió enfrentarse a la prueba del polígrafo, para así desmentir a la que fue su gran amiga. En el plató, la hija de María Teresa Campos no solo certificó que ella fue el topo de la famosa comida en casa de las Campos con Alejandra Rubio, sino que destapó los graves insultos que recibió de la excolaboradora de Sálvame.

El ‘Polideluxe’ estuvo enfocado principalmente en la relación entra Borrego y Rodríguez. Lo primero fue que la hermana de Terelu Campos reveló que le consta que Belén Ro fue la que le filtró a Sálvame la comida que hubo en casa de su madre y en la que estuvieron presentes tanto Alejandra Rubio como Kiko Hernández. “Tengo la certeza de que Belén llamó. Llamó delante de una persona, y los directores del diario nos lo contaron tanto a Terelu como a mí”, señaló después de que Conchita certificase que decía la verdad.

Borrego aclaró que no consideraba que hubiera sacado un provecho económico con la filtración. “No he dicho, en ningún momento, que Belén haya ganado dinero a costa nuestra, porque no lo he dicho. Tampoco llamó a revista alguna. Pero sí que llamó al programa de la tarde. Eso es una verdad como un templo”, aclaró. A pesar de sus palabras, algunos de los comentaristas mostraron su incredulidad, como Víctor Sandoval, quien cuestionó los motivos por los que Belén Ro lanzase esa filtración. “¿Para ganar puntitos, quizás?”, respondió Kiko Matamoros.

El Maestro João intentó echar un capote a Belén Ro, compartiendo que, quizás, la excolaboradora filtrase la información sin querer. “Puede que Belén llamase a alguna amistad suya que trabaja en Sálvame, no directamente a la dirección”, señaló. Una vez más, Borrego tuvo una respuesta rotunda sobre el asunto: “La llamada fue tal cual, Belén Rodríguez llamó a Sálvame y dijo que tenía un notición, que levantasen la escaleta y mandasen a las cámaras porque ella y Kiko Hernández iban a comer a casa de mi madre e iba a ir también Alejandra”.

Pero la bomba sobre Belén Ro no quedó solo ahí. “Me siento molesta y traicionada. Tampoco se ha preocupado por el estado de salud de mi madre en todo este tiempo, ni siquiera a través de su círculo cercano”, continuó, ante la pregunta sobre si su examiga estaba preocupada por la salud de María Teresa Campos. Además, señaló que Rodríguez le tiene bloqueada tanto a ella como a Gustavo. “Quien nos ha bloqueado, ha sido ella”, defendió.

Borrego también reveló que la que fuese su mejor amiga reveló a compañeros de Sálvame detalles íntimos de su vida privada. “Son cosas que duelen porque son de la familia y que le cuentas porque tienes confianza. Me ha apartado de gente porque les ha hablado mal de mí”, confesó.

Pero lo peor fue que Borrego desveló que había sufrido amenazas y graves insultos por parte de Belén Rodríguez. “Pensó que yo la había vetado en un programa al que iba a asistir. Me llamó puta cerda. No quiero acordarme de ello, porque me hace daño. Era mi amiga. La quiero, pero no la quiero en mi vida”, expresó.

