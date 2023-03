El cantante Guaynaa se confiesa en 'El Hormiguero': "Tuve una adicción al alcohol y a las drogas"

El Hormiguero ha cerrado su semana con la visita de la recién estrenada pareja de casados: Lele Pons y Guaynaa. Los artistas acudían al plató de Pablo Motos para presentar Capitulaciones, el álbum que ambos han sacado a la luz y que toca todas las categorías musicales, desde reguetón, pop o bachata, hasta techno y baladas.

El presentador ha comenzado la entrevista felicitando a sus invitados por su reciente boda. "Me parecieron los Grammy, muchísimos famosos. Por fin una boda donde la gente sabe bailar", bromeaba Motos. "Acabamos de llegar de la luna de miel y directos a trabajar", añadía Guaynaa.

Motos ha querido conocer quién de sus invitados "lo dio todo" bailando, y Lele lo ha tenido claro, Lola Índigo. "Ella se quedó hasta el final, Aitana y Sebastián iban en plan más tranquilo, pero ella a tope", comentaba el puertorriqueño. "También con mi tío Chayanne", añadía Lele.

Sobre la celebración, el comunicador ha querido conocer algún detalle sobre la música que sonó en la fiesta. "Pusisteis un tema de cada uno o estáis hartos de escuchar vuestras propias canciones", les cuestionaba.

Es una de las parejas más mediáticas del mundo, por ello el presentador ha querido preguntarles cómo comenzó su historia de amor. "Yo me acerqué primero y le dije que estaba enamorado de ella, pero me contestó: 'Gracias'", contaba Guaynaa entre risas. "Luego coincidimos en la canción Se te nota y a partir de ahí ya reconocí que me gustó", añadía Lele.

Sin embargo, la entrevista cambió totalmente de asunto y Pablo Motos quiso preguntarles sobre su salud mental. "Sufro TOC desde que soy pequeña", reconocía Lele". "Es muy importante que se hable de esto públicamente, no conozco a nadie que esté bien, creo que todo el mundo necesita ayuda por algo o ir a terapia".

Asimismo, la artista aseguraba que sus conductas eran físicas cuando era pequeña. "Ahora es más mental. Aunque hay veces que tengo TOC en las manos, pies, cuello, brazos... Tengo que hacer todo tres veces, es como mi número de la suerte", a lo que añadía que casi no da conciertos porque se ponía "muy nerviosa". "Gracias a mi marido y mis padres estoy mejor".

Pero lo que la audiencia no se esperaba era la gran confesión que hacía Guaynaa en directo sobre sus adicciones al alcohol y las drogas. "Nunca antes lo había contado. Tuve una adicción a las drogas, estuve internado y me rehabilité hace dos años. Era el momento en el que también nos estábamos conociendo Lele y yo. Supe que si seguía en ese mundo la iba a perder. Gracias a mis padres y a ella estoy viviendo mi nueva vida", confesaba mientras Lele no podía contener las lágrimas.

"¿Es más duro rehabilitarse del alcohol o las drogas?", le preguntaba Motos. "La adicción al alcohol es mucho más fuerte, es algo por lo que tienes que estar siempre alerta para no recaer", respondía. Además, aprovechaba el programa de Antena 3 como altavoz para mandar un mensaje a todos los padres que estaban viendo el espacio.

"Quiero enviarle un mensaje a los padres que nos están viendo, nunca dejen de luchar por sus hijos, igual que mis padres no dejaron de luchar por mí. Hasta el final, vale la pena", sentenciaba.

