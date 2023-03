Juan del Val, muy crítico con la gestación subrogada: "Estoy radicalmente en contra"

Como no podía ser de otra forma, El Hormiguero ha tratado esta noche de jueves en su mesa de debate la noticia de la semana, la maternidad de Ana Obregón. La habitual tertulia ha estado formada por Pablo Motos, Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val.

Son muchos los programas de televisión que han abordado este asunto, pero la tertulia del programa de las hormigas se ha centrado en la gestación subrogada, método por el que ha nacido la hija de Ana Obregón en Miami, Estados Unidos, país donde sí es legal esta práctica a diferencia de nuestro país.

Cristina Pardo ha sido la primera en exponer su opinión, explicando que no se atrevía a "juzgar a una persona que quiere hacerlo", aunque ella "no lo haría". Por su parte, Pablo Motos lanzaba un dato a la mesa: "En nuestro país, hay mil niños al año que han nacido por este proceso".

Sin duda, el más crítico ha sido Juan del Val, que se ha mostrado muy crítico con la polémica alrededor de la actriz. "Estoy en contra del escarnio público hacia Ana. Me parece que el debate de la gestación es necesario. Yo estoy radicalmente en contra, independientemente de la decisión de Ana, que no la juzgo, pero el hecho en sí me parece reprobable".

Además, apuntaba a las críticas que ha recibido la actriz por el hecho de su edad. "Si fuera un hombre el que ha sido padre a los 68 años no se le criticaría tanto", espetaba. Una opinión respaldada por Nuria Roca, que aseguraba que no se puede tener "la superioridad moral para juzgar la decisión que ha tomado una persona", aunque asegura que no se debe ser "hipócrita" y "poner sobre la mesa una situación que existe".

Por su parte, Juan del Val insistía en su opinión. "Algunos políticos han hablado de regularizarlo, pero eso tiene que ver con el altruismo de la madre. Es imposible que haya mil madres altruistas, esto es directamente una explotación. El hecho de comprar algo que no se puede comprar, solo por el hecho de que esté sucediendo y haya que legislarlo... Yo no estoy de acuerdo", comentaba.

Pero su discurso no terminaba ahí y calificaba la gestación subrogada de "negocio", añadiendo que ser padre no es un derecho y que este asunto puede derivar "en una explotación".

