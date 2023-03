Carmen Alcayde, de presentadora de éxito a nueva musa del enfrentamiento de 'Sálvame'

Casi nadie tiene una silla asegurada en Sálvame. Por ello, los nuevos colaboradores que aterrizan en el veterano formato de La fábrica de la tele tienen que demostrar que valen lo suficiente para sumar tardes y meses de permanencia en el programa. No es una tarea fácil. Hay mucha competencia y mucho por hacerse notar cada tarde.

De hecho, invictos colaboradores como Chelo García Cortés, Antonio Montero o Víctor Sandoval han llegado a perder días de presencia en Sálvame en detrimento de nuevas caras, como es el caso de Pilar Vidal o Cristina Porta. Un intento del programa cara a ofrecer una sensación de renovación y novedad al espectador.

Las sillas de Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Kiko Hernández o María Patiño parecen indiscutibles pero, ¿qué ocurre con otras caras que, un buen día, llegaron al programa con intención de perpetuar su presencia en el programa? Nuevos colaboradores que, en ocasiones, o bien deben adoptar un rol determinado. O explotar una faceta de su vida personal que, en otras circunstancias, no hubieran hecho.

Este es el caso de Carmen Alcayde. La que fuera presentadora del ya mítico Aquí hay tomate, llegó hace algo más de año y medio a Sálvame por la puerta grande y con honores. La espontaneidad y la simpatía de la valenciana cayeron bien entre sus compañeros de plató. Sin embargo, el tiempo ha jugado en su contra. O, incluso, ella misma. Alcayde ha pasado de caer bien entre gran parte de sus compañeros, a protagonizar alguna de las últimas grandes discusiones en plató.

La pregunta es: ¿Es esto beneficioso para la carrera de Carmen Alcayde? ¿El haber cruzado ciertos límites podrían perjudicar su posible 'resurgir' como presentadora bien sea en la propia Mediaset o en otra cadena?

Lo cierto es que la carrera de Alcayde dista mucho de sus días de gloria. Pese a comenzar en los servicios informativos de la extinta Canal 9, la cadena autonómica de la Comunidad Valenciana, se dio a conocer como presentadora del exitoso Aquí hay tomate de 2003 a 2008. Tras la finalización del programa hace ya 15 años, la valenciana no ha vuelto a presentar un programa con la misma repercusión.

Las gafas de Angelino, ¡Guaypaut!, Guiness World Records, Fresa Ácida o Las bodas de Sálvame fueron retirados por baja audiencia. Desde entonces, tan solo El Madroño en Telemadrid, de 2018 a 2020, puede considerarse un acierto en su carrera. Alcayde, eso sí, se ha forjado un sólido currículum como colaboradora en Mediaset, Telemadrid y algún coqueteo con À Punt, hasta llegar a su posición actual como colaboradora en el heredero oficial de El Tomate, es decir, Sálvame.

De forma intencionada, con tal de ganar protagonismo en el programa o no, Carmen Alcayde gana enemigos con el transcurrir de las semanas. Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Carmen Borrego… La lista de enfrentamientos de la valenciana ya empieza a ser larga. Y, a falta de nuevos temas con los que rellenar tantas horas de programa a la semana, éstos han ocupado y ocupan muchos minutos en la escaleta de Sálvame. Lo que han convertido a Carmen Alcayde en la nueva 'musa' del enfrentamiento. Un papel que, en su llegada en 2021, nadie podría pensar que podría desempeñar.

Alcayde contra todos

Alcayde contra Lydia, Belén, Matamoros, Borrego…

Tras años como amigas y colaboradoras de los debates dominicales de Gran Hermano que presentaba Jordi González, Carmen Alcayde y Lydia Lozano empezaron el mes de febrero con una de las mayores discusiones que se recuerdan en el plató de Sálvame desde hace tiempo.

Y todo ello tras unas declaraciones de Alcayde en las que insinuaba una supuesta afición de Lozano a los locales de intercambio de parejas. Lloros, reproches, amagos de huidas del plató… y como colofón una amistad que parece ya rota para siempre.

Kiko Matamoros tampoco se ha declarado fan de Carmen Alcayde. De hecho, la semana pasada éste dejó caer que de dirigir el programa no contaría con la valenciana. Y es que, el ex de Makoke no le perdona que Carmen haya hablado de forma recurrente sobre la diferencia de edad entre él y su actual pareja, Marta López Álamo. Aunque la poca simpatía entre ambos viene ya de lejos. En septiembre de 2022, Kiko Matamoros admitía que Alcayde y Dinio tuvieron una aventura amorosa en el pasado, algo que en su día ya le causó problemas a la colaboradora con el que fuera su marido.

También el rebatirle y desmentirle información no le sentó bien a Matamoros, para el que Carmen Alcayde es una colaboradora incómoda en plató. Algo que también ha llegado a afirmar Carmen Borrego. La hermana de Terelu tampoco ha escondido su animadversión por Alcayde desde que, en mayo de 2022, Borrego incluso le espetara un “Vete a la mierda” que enmudeció al plató tras unas bromas de Alcayde.

Suma y sigue. Belén Esteban es otra de las colaboradoras que no puede esconder su poca simpatía por la expresentadora de Aquí hay tomate, sobre todo desde que ésta asegurara en el Deluxe que Sálvame es un programa repleto de 'juguetes rotos'. O asegurara que siempre había mantenido una buena relación con Jorge Javier Vázquez, lo que terminó por hacer estallar a la princesa del pueblo.

Rafa Mora, Marta López o Terelu Campos son otros de los colaboradores con lo que Carmen Alcayde ha tenido sus más y sus menos en el último año. Un rol que, a tenor de su presencia en el show vespertino de Telecinco, le ha venido como anillo al dedo para seguir sumando tardes.

