Carmen Alcayde modifica su contrato en 'Sálvame' y exige no coincidir con Lydia Lozano en plató

Carmen Alcayde modifica su contrato en 'Sálvame' para no coincidir con Lydia Lozano en plató

La guerra entre Lydia Lozano y Carmen Alcayde todavía no ha terminado. Desde que la valenciana se subiera al pulpillo y asegurara que Lozano y su marido Charly habían acudido a salas de intercambios de parejas, su amistad de más de 20 años terminó.

Un duro enfrentamiento que ocupó varias tardes en Sálvame y del que todavía parece que ambas colaboradoras no se han recuperado. De hecho, este viernes 3 de marzo ha sido la primera vez que las examigas coincidían en un plató, después de vivir un tenso 'cara a cara' donde Lozano calificó a Alcayde de "chunga" y "mala amiga", terminando su discurso con un "vete a la mierda, Carmen".

Según Alcayde, ha intentado por todos los medios arreglar su situación con Lydia, algo que la protagonista niega. Pero lo que nadie se esperaba era el anuncio que ha hecho la dirección del programa de La Fábrica de la tele al inicio de Sálvame Limón.

[Lydia Lozano estalla contra Carmen Alcayde entre lágrimas: "¡Vete a la mierda!"]

El programa ha comenzado con Lydia sentada en el plató dedicado a Supervivientes, con motivo de su estreno la pasada noche. Todo discurría con normalidad hasta que Terelu Campos y María Patiño han paralizado el debate para dar una noticia relacionada con Carmen Alcayde.

El plató de 'Sálvame'.

En ese momento, el programa emitía la imagen en directo de las instalaciones de Mediaset, donde se podía ver a Carmen discutiendo con una trabajadora de Sálvame. Según han explicado las presentadoras, Alcayde no querría coincidir con Lozano en plató y estaría exigiendo una cláusula nueva en su contrato.

Transcurridos unos minutos, David Valldeperas anunciaba la decisión final de la dirección del formato vespertino. "Carmen ha llegado a Madrid a la 13:00 de la tarde. Quería hablar con nosotros porque se negaba a coincidir con Lydia en el plató. Ella ha exigido una cláusula", comenzaba el director mientras se emitía en directo el dicho apartado donde se puede leer: "Que Doña Carmen María Alcayde no coincida en plató con Doña Lydia Lozano".

La cláusula de Carmen Alcayde.

"Hemos accedido a incluirla en su contrato", anunciaba. "La dirección ha decidido tomar una decisión salomónica, vamos a respetar la cláusula. Van a compartir plató, pero cuando entre una, saldrá la otra. Van a ser en tramos de 30 minutos. Ahora vamos a pedirle a Carmen que venga, y Lydia sale".

Acto seguido, Lozano se ha levantado de su silla visiblemente enfadada. "Es alucinante que la que monta el pollo es la que pide no estar conmigo. ¡Es alucinante! Yo no lié nada, ni me subí a ningún sitio para hablar de su vida", gritaba mientras salía del estudio.

Carmen Alcayde entraba en directo, ocupando la misma silla donde estaba Lozano. Finalmente, el director ha confirmado que el cambio de colaboradoras no es cada treinta minutos, sino que será cada quince.

Sigue los temas que te interesan