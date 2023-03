Mediaset pone fecha a 'Focus', el misterioso nuevo programa de la productora de 'Sálvame'

La nueva cúpula de Mediaset no solo tiene el reto de levantar las audiencias del prime time de Telecinco y recuperar el liderazgo que perdió a costa de Antena 3. Los directivos también tienen el deber de aupar los datos de Cuatro, que sigue por detrás de La Sexta. La segunda cadena del grupo audiovisual cerró febrero con un 5,3% (ocho décimas por detrás de su rival) sustentando su parrilla con el Chester de Risto Mejide y Planeta Calleja de Jesús Calleja, más las emisiones de First Dates, incombustible en el access prime time.

En este sentido, Mediaset continúa apostando por nuevos formatos para el horario de máxima audiencia de Cuatro y este lunes (22.50) estrenará Focus, nuevo programa de actualidad que cuenta con el sello de La Fábrica de la tele, productora de Sálvame, entre otros formatos. "Periodismo de investigación y denuncia; exclusivas y temas de actualidad abordados con un enfoque diferenciado, original y alternativo; y una narrativa que atrapa al espectador en el relato de cada reportaje conforman la esencia de Focus", explica la nota enviada por Mediaset.

El programa prescinde de la figura del presentador para centrar al máximo la atención del espectador en las historias que aborda cada semana, se estructurará en torno a tres o cuatro reportajes de 15-20 minutos de duración, elaborados por un experimentado equipo de periodistas especializados en investigaciones sobre el terreno, dirigido por Carlos Arévalo.

"Robert Capa decía que si tus fotografías no son lo suficiente buenas es porque no estás lo suficientemente cerca. No hay duda de que Capa sabía enfocar bien. Focus entiende el periodismo de la misma manera. Si tu información no es suficientemente buena es porque no te has acercado lo suficiente. Cada día nos enfrentamos a una marea de información, contrainformación y desinformación. Llega el momento de pasar el limpiaparabrisas y buscar el enfoque nítido para entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor", explica Óscar Cornejo, productor ejecutivo del programa, que la cadena produce en colaboración con La Fábrica de la Tele.

Bajo la premisa de que vivimos en un contexto de sobrecarga informativa, en el que los titulares se desvirtúan para conseguir los máximos clics posibles, Focus dirige el objetivo al núcleo de las historias más relevantes de la actualidad para profundizar en sus principales claves y analizar sus porqués y sus consecuencias. Cada una de las piezas se presentará con una narrativa hipnótica y una presentación visual basada en multipantallas, en la que la gráfica y los datos se mezclan con las imágenes y con la propia narración de los reporteros para que el espectador no se pierda ningún detalle.

'Focus' debuta con el acoso escolar

Al hilo del reciente suceso acontecido en Sallent (Barcelona), en el que dos gemelas saltaron al vacío y una de ellas falleció, Focus indaga en las cifras y casos de acoso escolar en España. El programa habla con padres de hijos que han sufrido bullying y han intentado suicidarse, con expertos en la materia y con menores que narrarán en primera persona sus experiencias de acoso en las aulas.

En 2012, las siete hermanas Bellido Durán pidieron a la Virgen María que si su madre se recuperaba del cáncer que padecía, formarían un grupo musical en agradecimiento. Así nació Flos Mariae, cuyos surrealistas temas de carácter religioso pronto empezaron a parodiarse en radio y televisión y a viralizarse en redes sociales hasta crear un auténtico fenómeno social, alimentado además por la singular estética e indumentaria que las siete jóvenes lucían en sus videoclips. Aunque su madre falleció tres años después, Flos Mariae siguió con su proyecto musical seis años más, acumulando millones de visualizaciones de sus canciones. ¿Es verdad la historia que estas siete hermanas han narrado sobre su familia? ¿Cómo son las relaciones con los hermanos a los que han repudiado y por qué?

En otro de sus reportajes, el programa aborda la carencia de vitamina D que aqueja a la población española. La síntesis de este nutriente proviene principalmente de la exposición a los rayos solares, y pese a que España es junto a Portugal el país de Europa con mayor número de horas de sol, nuestros niveles de vitamina D son muy inferiores al de otros países. Con los testimonios de médicos y expertos, el programa da respuesta a esta situación, que genera numerosos problemas de salud y se traduce en un gasto sanitario de más de 5.000 millones de euros anuales.

El último reportaje de Focus pone el foco en el gremio de los estibadores, el colectivo que controla los 46 puertos españoles y el 85% de la entrada de mercancías en nuestro país. Sigue siendo la única profesión que se hereda y tienen mucho poder porque podían paralizar el país si interrumpieran su actividad. En sus manos está decidir, por ejemplo, qué contenedores deben revisarse a su llegada a España y su hermetismo ha impedido que se hable de cómo se organizan. Hasta ahora.

