Ana Mena confiesa la curiosa 'historia de amor' que le inspiró para escribir una canción: "Fue en Italia"

Este martes, El Hormiguero ha recibido a Ana Mena, una de las cantantes más conocidas de nuestro país. La artista acudía al plató de Pablo Motos para presentar su nuevo trabajo Bellodrama, su esperado álbum.

Después de presentar a la invitada, Motos ha querido conocer por qué Ana Mena ha querido ponerle ese nombre a su esperado disco. "Buscaba una palabra que mostrara el disfrute de la ruina, esos momentos en los que estás en la mierda absoluta... La vida son momentos, tienes que pasar los malos ratos para disfrutar los buenos", respondía.

"Dices que la rabia puede dar gusto, no lo entiendo", le replicaba Motos entre risas. "Hay que aprovechar los momentos de la vida, cuando estás triste y te pones canciones más tristes y te recreas... Necesitas pasar esa tristeza, si no la digieres no la puedes pasar", comentaba. "Es como cuando te explotas un grano, que de duele pero da gusto", añadía el presentador.

Además, la cantante ha asegurado que este nuevo disco le ha servido para "curarse", ya que escribiendo es como más se ha desahogado. "Mi equipo es el de toda la vida, porque es el que me brindó su confianza desde el primer día", aclaraba primero. "Cuando llego al estudio y estoy mal es una terapia", añadía.

Aprovechando el momento, Pablo Motos ha querido saber cómo pasa el duelo la invitada. "Yo soy de las que va al supermercado y me compro una tarrina de helado familiar, y me pongo el mayor drama para ver, tipo El diario de Noa", confesaba entre risas.

Minutos después, Motos destapaba una de las historias más curiosas y ocultas de la cantante, que ha inspirado una de las canciones de su nuevo disco, Me he pillado por ti. "No es una canción triste, es de las más alegres de hecho", comentaba Mena.

"Te la cuento porque ya me da igual, porque hace mucho tiempo, si no, no te la contaría", apuntaba. "Durante el verano del Covid los artistas no tuvimos mucho trabajo, me vi con el primer verano libre. Claro, dije que me iba a apuntar a todos los planes", narraba.

Mena se animó a viajar con una amiga suya hasta un pueblo de la costa italiana, donde un día en una fiesta conoció a un chico. "Yo estaba con mi amiga y vi a un chico que no hablaba nada, pregunté por él y me dijeron que estaba preocupado por su novia. Donde hay novia ni me insinúo, lo respeto mucho", confesaba.

A partir de ahí y tras volver a España, Ana no dejó de "bichear" las redes sociales de este chico para ver si continuaba con su pareja. "Un día me llama mi amiga y me dice que ya no tenía novia. Me inspiré y le escribí la canción, pero cuando se la fui a mandar ya tenía otra novia", sentenciaba la historia entre risas.

