María Patiño estalla contra Raquel Bollo en 'Sálvame': "Antes eras una persona humilde"

Contra todo pronóstico, Manuel Cortés y Asraf Beno se han convertido en dos de los grandes enemigos de la actual edición de Supervivientes. Los concursantes han mostrado su mala relación que tienen en fuertes discusiones que han tenido como principal tema de debate Isa Pantoja, futura mujer de Asraf y prima de Manuel.

Varias discusiones que han levantado ampollas en Madrid, y es que Raquel Bollo (madre de Manuel y defensora de sus hijos) se ha mostrado muy crítica con Isa Pantoja, con la que ha tenido dos enfrentamientos en plató. "No me hables así", le espetaba Isa mientras Raquel Bollo intentaba defender las acusaciones de su hijo a Asraf, al cual tilda de "falso" y de hacer "televisión barata".

Por ello, Isa Pantoja ha ido este viernes 24 de marzo a El Programa de Ana Rosa, donde es colaboradora, para explicar cómo se siente. "Me lo esperaba de todos los concursantes menos de mi primo", aseguraba sobre el comportamiento de Manuel.

Sálvame no ha pasado por alto esta 'guerra' entre miembros de la familia Pantoja y por ello han tratado este asunto en su habitual sección sobre Supervivientes. Algunos colaboradores han entendido la postura de Manuel y otros la de Asraf, pero sin duda, María Patiño ha sido la más tajante con el hijo de Raquel Bollo.

"Tu madre también ha hecho televisión, que para mí no es barata, pero la ha hecho durante muchos años y hablando de la familia Pantoja", aseguraba mirando fijamente a la cámara de Telecinco.

Tras hablar sobre Manuel Cortés, la presentadora ha criticado la actitud que ha mostrado Raquel Bollo durante las galas de Supervivientes. "A pesar de su carácter antes era una tía humilde, ahora la veo con una condescendencia hablando a Isa Pantoja", comentaba.

Pero también ha recordado el pasado de Bollo en Sálvame, donde fue colaboradora durante muchos años. "Has marcado también una distancia con este programa, donde tienes gente que ha matado por ti. He dejado de reconocerla, un defensor también tiene que aliarse con otros programas, a mí Raquel Bollo me está distanciando de sus hijos", añadía visiblemente enfadada.

En ese momento, Belén Esteban ha saltado en defensa de su amiga. "Hay que ser justos, aquí en Sálvame se le ha dado a Raquel hasta en el carné de identidad", comentaba. Pero Patiño continuaba con su idea: "Ha dado mucho en la televisión, me parece una mujer trabajadora, amiga de sus amigos... Pero yo he dejado de reconocerla. Antes era una tía de la calle, ahora parece la marquesa de Badajoz".

