Samantha Hudson cuenta a Risto Mejide los abusos sexuales que sufrió de joven: “Sí no significa siempre sí”

Este martes, la polifacética artista Samantha Hudson, conocida en televisión entre otras cosas por ser concursante de MasterChef Celebrity, fue la invitada del programa Viajando con Chester. Así, junto a Risto Mejide repasó algunos momentos de su vida personal, y compartió algunos de los episodios más desconocidos. “Sufrí abusos sexuales quince veces”, le contó al publicista, y aclaró que no se trataba de la misma persona.

Samantha narró cómo se crio en Magaluf, “en un entorno con mucha fiesta que si no sabes gestionarla te puede pasar factura, y siendo adolescente no sabes gestionar muchas cosas”. En su caso, acababa de descubrir su sexualidad, “te has denominado maricón y lo llevas con orgullo y dices voy a hacer esas cosas de gays, eso que no me he permitido”, matizaba.

Entonces describió cómo cayó en “dinámicas turbias”, pues cuando tenía 16 o 17 años quería ligar como objetivo principal y le resultaba fácil hacerlo “con hombres hombres mayores para los cuales yo resultaba un caramelo”, y que así se acostó hasta con una quincena de hombres mayores. “Fue sexo consentido, pero sí que fue un abuso sexual porque a veces volvía a casa llorando o triste y no sabía muy bien por qué”, narraba la también actriz, que valoraba que sus parejas sexuales “lejos de fomentar un diálogo, se aprovechaban de una situación injusta”.

[El troleo de Samantha Hudson a Broncano en ‘La Resistencia’: “¡Vaya mierda de entrevista!”]

Para ella, aquellos encuentros sexuales no le dieron placer porque se sentía utilizada. “Y eso le pasa a mucha gente del colectivo”, continuó diciendo, para declarar después que “es hora de que la gente entienda que decir que sí' no siempre significa sí, porque lo puedes decir por muchos motivos”.

En otro momento, Samantha habló de violencia, y cómo por ser una persona no binaria, “al no sentirme bajo el arquetipo de hombre ni de mujer”, se siente incómoda cuando entra a un baño de chicos o de chicas. Pero a Risto Mejide no le gustó una referencia que hizo hacia su persona, y le quiso responder. “”Por alusiones, me has metido a mí también en un saco de la gente que margina a otra. Yo no he marginado a nadie en mi vida. No siento que haya marginado a nadie”, dijo el publicista. Entonces Hudson le aclaró que le había metido “en el saco de la normatividad”. “No he dicho que seas una persona que discrimina, he dicho que eres una persona que pertenece a la norma, algo que es muy distinto”, añadió.

Archivado en Abuso sexual, Cuatro, Risto Mejide, Televisión

Sigue los temas que te interesan