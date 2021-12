Samantha Hudson: "Quiero vivir tranquila, pero resulta que mi existencia perturba a muchas personas"

Samantha Hudson es en uno de los personajes más relevantes de este 2021. Tras convertirse en un fenómeno en redes sociales, esta peculiar reina de la performance dio el salto a la televisión generalista con su fichaje por MasterChef Celebrity. Aunque en el talent culinario no logró hacer un gran papel, su paso por los fogones del programa le abrió las puertas de otros proyectos televisivos, como su cameo en Telepasión la próxima Nochebuena o su aparición en Pasapalabra, que para ella supuso un sueño cumplido.

Pero eso no es todo. Este domingo 19 de diciembre Samantha estrena su propio especial navideño en ATRESplayer PREMIUM: Una Navidad con Samantha Hudson. Este cuento de navidad musical propone alejarse de los tópicos televisivos navideños y abrirse al travestismo y el talento emergente, todo ello con este icono de la Generación Z como protagonista.

Amaia Romero, Anabel Alonso, Manuela Trasobares, Arturo Valls, Victoria Martín, Supremme de Luxe, La Prohibida o Paco Clavel serán algunos de los invitados estelares de este especial del que Samantha nos da todos los detalles en esta entrevista en la que, además, habla de su carrera, el estallido de su popularidad y su constante reivindicación.

¡Se acabaron los clasicazos!



🎄💫@badbixsamantha llega para alegrarte las Navidades



💥ESTRENO de 'Una Navidad con Samantha Hudson'



El domingo a las 20:00h, en @ATRESplayer PREMIUMpic.twitter.com/BN7z7Fmdnb — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) December 17, 2021

¿Cómo es tener tu propio especial de Navidad? ¿Te sientes como el mismísimo Raphael?

Es curioso, todo el mundo me compara con Raphael, pero yo pienso que me parezco más a Mariah Carey. No sé si te has fijado, pero tenemos el mismo vientre. Me siento muy bien, muy ambiciosa y por fin tengo un papel protagonista dentro de un proyecto audiovisual, porque parecía que estaba destinada a ser la segundona, que está muy bien porque tiene mucho glamour, pero ya tocaba protagonizar algo en mi vida.

Estás en la cresta de la ola, ¿tienes miedo de que te pase como al personaje del especial y no sepas gestionar la fama?

Realmente siempre se tiene miedo a hacer cosas con las que no te sientas correspondida, al fin y al cabo son muchas oportunidades muy nuevas y situaciones a las que nunca me he enfrentado.

Tengo 22 años, no me ha dado tiempo prácticamente ni a respirar, pero contra todo pronóstico me siento muy tranquila, primero porque tengo un muy buen equipo y una manager maravillosa, segundo porque creo que si estoy consiguiendo lo que estoy consiguiendo (sabe dios qué es) es porque siempre he sido yo misma y no me he cortado un pelo. Yo pienso seguir así, además siempre me he sentido una superestrella, lo único que ha cambiado es que a lo mejor ahora el resto de la gente comparte esa visión, pero a efectos prácticos Samantha Hudson sigue siendo la misma.

¿Temiste que un grupo tan grande como Atresmedia pudiese coartar tu humor?

La verdad es que ni me lo planteé. De hecho no me he sentido nada cohibida, si me hubiese sentido coartada o censurada no habría seguido adelante, pero me han dado total libertad. También, aunque parezca que no, yo soy bastante comedida y sé qué hacer en cada momento. Para un especial de Navidad tampoco hace falta enrollarme con Osama Bin Laden ni hacer apología del terrorismo. No me dio nada de miedo, quizá sea una cadena muy grande y muy corporativa, pero lo que tienes enfrente aquí sentado también es una tía muy grande y muy corporativa, así que hemos ido a la par.

Samantha Hudson protagoniza su propio especial navideño en ATRESplayer PREMIUM. Atresmedia

¿Habrá reivindicación en el especial? Aunque tú misma ya eres una reivindicación...

A día de hoy, da igual en qué contexto, si pones un travesti ya tienes ese punto subversivo. Ojalá llegue un momento en que mi sola presencia sea un cero a la izquierda, yo no busco ser transgresora, quiero vivir tranquila, pero resulta que existir, respirar y tener los pies literalmente en la Tierra sigue perturbando el ideario de muchas personas. ¿Hay transgresión? Imagino. Hay discurso, pero porque también forma una parte fundamental de mí, sería una necia si no hubiera puesto un momento emotivo.

¿Has podido elegir a los invitados? ¿Cuál te ha sorprendido más?

Yo he tenido libertad total para moldear el guion y para escoger a los invitados, porque el especial es de Samantha Hudson y sería estúpido que metieran con calzador a personas con las que no me sintiera identificada. Me ha sorprendido mucho todo el mundo, pero Manola Trasobares me ha reafirmado en lo que ya imaginaba, lo performática, chula, divertida e interesante que es. Es una estrella, es la mejor, es apoteósica, una hecatombe. No hay ni un cameo que no sea impoluto, cero desperidicio.

¿Te has sentido más libre en este especial que en 'MasterChef'?

Creo que son cosas muy distintas, no se puede comparar. Mucha gente me acusa de no ser yo misma en MasterChef, pero yo estaba completamente deshinibida y muy entregada. Cuando el contexto es completamente diferente, las actitudes son completamente diferentes, aquí al final hago una ficción y estoy entre amigas, en MasterChef no conocía a nadie y estaba muy estresada, porque era un programa de cocina. Pero, en cualquier caso, vamos a hablar del especial de Navidad.

'Una Navidad con Samantha Hudson' contará con invitados como Arturo Valls, Manuela Trasobares o Paco Clavel. Atresmedia

¿Crees que 'Una Navidad con Samantha' podría tener cabida en Antena 3?

Yo creo que sí. A todo el mundo le gusta un travesti y una rubia explosiva, lo que pasa es que nadie ha hecho el experimento social. Yo estoy encantada de estar en cualquier sitio, en abierto o en cerrado, espero que llegue el momento.

En cualquier caso, el papel de las plataformas está siendo muy importante a la hora de crear este tipo de contenidos.

Es esperanzador que todas las plataformas que tienen el poder y los medios para hacer algo de estas dimensiones apuesten por cosas nuevas, por el talento joven y por la diversidad. Es acogedor y lo veo como una mirada de futuro.

En el videoclip de 'Por España' te vimos fusilar a Franco. ¿A quién te gustaría fusilar metafóricamente?

Hay mucha gente, debería hacer un listado estas vacaciones. Luego me tendré que organizar, porque tengo un lío de agenda...

Fusilarás a alguien en 'Una Navidad con Samantha'?

No, más bien me fusilan a mí. No con un arma de fuego, pero hay algún empujón y alguna escalera bastante peligrosa.

