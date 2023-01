Silvia Jato: "No sé por qué no hay más mujeres presentando concursos, nos verán como brujas"

Telemadrid estrena este martes en prime time LaLaLa, un nuevo talent musical con el que se buscará a la mejor voz de la región. Al frente de este formato estarán Silvia Jato y Ricky Merino, que se formarán un sorprendente tándem para conducir el concurso.

Para el exconcursante de Operación Triunfo, presentar este tipo de programas no es tarea desconocida, pues ya hizo lo propio en ¡A cantar! en lo que supuso la incursión -por ahora fallida- de Netflix en el mundo de los talents en España.

Tampoco es novata en la materia Silvia Jato, quien puede presumir de una larga trayectoria televisiva en la que ha presentado casi todo, menos "la teletienda y el informativo", como ella misma bromea en esta charla con BLUPER.

¿Cómo han ido las grabaciones del programa?

Las grabaciones han sido mágicas, porque la música te transporta cuando recuerdas canciones con las que has crecido, con las que tienes momentos actuales... De la mano de gente tan preparada y de gente que tiene un talento musical muy importante. Ha sido un trabajo sacrificado, pero recompensa porque ha sido una experiencia musical mágica.

El programa tendrá 96 concursantes. ¿Se reflejará la pluralidad de Madrid?

Pues sí, porque Madrid es plural. La gente va a ver tanto personas autóctonas como personas que provienen de otras regiones, de otros lugares y de otras nacionalidades. Esta mágica región pues adopta desde el minuto uno, te abre y te acoge con los brazos abiertos. De hecho yo soy una madrileña de adopción.

¿Cómo te sientes al volver a trabajar en Telemadrid?

Yo feliz, porque es muy bonito el poder meterte en la caja tonta, como se suele decir, y comunicar para los tuyos. Sobre todo con un formato tan transparente, tan adecuado para toda la familia. Al final te sientes muy a gusto de poder hacer un trabajo en la que es la televisión de tu casa, es una satisfacción.

Silvia Jato y Ricky Merino conducen 'LaLaLa' en Telemadrid.

¿Sientes que las autonómicas dan la oportunidad que muchas veces no dan las nacionales a presentadoras veteranas?

Yo de oportunidad no hablaría. Yo creo que las televisiones son televisiones. A mí me da igual que sean autonómicas, locales, nacionales o plataformas, hoy en día ya no existen esas diferencias. Creo que lo importante es que el formato sea bueno, apetecible y que se te ponga encima de la mesa algo en lo que crees, porque por mucho nacional que seas, si todo lo que se ofrece es mierda y algo que no vas a consumir ni muerta... Al final hay una valía profesional que no entiende de localismos. Lo importante es hacer un buen producto, me da igual a quién va dirigido.

¿Qué te ha aportado presentar este talent?

Yo ya presenté un talent y he hecho casi de todo. Me queda lo que antes era la Teletienda y el Informativo (risas). LaLaLa es un formato en el que me siento muy cómoda porque me gusta el escenario, me ha encantado siempre y cuanto más grande mejor. Yo soy más mujer de escenario que de plató, así que cuando me subes al escenario me crezco. Es un formato que me gusta.

¿Cómo ha sido trabajar con Ricky Merino?

No lo conocía y la verdad es que ha sido un descubrimiento. Es un chico fantástico, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. No puedo más que tirarle flores porque ha sido cómodo, sencillo y nos lo hemos pasado muy bien los dos. Y luego porque a través de él podía entender el nervio de una competición como esta, porque él lo ha vivido y sabe lo que es.

¿Te siguen recordando mucho por la calle tu etapa en 'Pasapalabra'?

¡Es horrible! Han pasado más de 20 años y me siguen hablando de Pasapalabra. Yo digo '¿pero qué ha hecho este programa? Esto debe de ser tratado por la Seguridad Social' (risas). Me encanta, por supuesto. Es muy bonito que la gente lleve dentro un concurso que sigue vivo y que es de lo poquito que se puede ver ahora en televisión. Es un orgullo que me quieran, que muestren ese cariño y ese recuerdo de mi etapa en el Pasapalabra, porque es la etapa que me dio los éxitos y las proyecciones profesionales que he tenido a lo largo de mi vida. Eso lo llevaré siempre en el corazón.

¿Te gustaría volver a presentar un concurso diario?

Pues mira, te vuelvo a contestar como antes: el tema del formato. Yo soy muy versátil, siempre he hecho muchos tipos de formatos y me siento cómoda si el formato me entra por los ojos. En eso a lo mejor soy un poco actriz. Si el concurso es un concurso que merece la pena, pues claro que sí. El concurso es uno de los formatos más complejos de presentar y yo siempre rindo pleitesía hacia las personas que lo presentan.

¿A qué crees que se debe la falta de mujeres al frente de concursos en la televisión actual?

Esto debe de ser como la Inquisición, que nos verán un poco como brujas, no lo sé. Es una cosa muy curiosa, no lo entiendo, porque hubo una etapa en la que había muchas mujeres abanderando concursos. Ahora hay cadenas en las que solamente ves género masculino. Que lo hacen fenomenal, pero sí es curioso. Tendencias, no lo sé.

¿Tú has sentido que se te cierran puertas por ser mujer y tener más de 40 años?

No es que se cierren las puertas, pero sí que es cierto que se nos exige más. Al hombre no se le exige tanto con el paso del tiempo. Para nosotras el paso del tiempo es nuestra espada de Damocles y se nos exige mucho para estar.

