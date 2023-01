Miguel Ángel Revilla, en 'El Hormiguero': "Comí con Pedro Sánchez en un asador y se 'olvidó' de pagar"

Cómo es la vida en el país con mayor consumo per cápita de alcohol de Europa: no...

El Homiguero ha invitado en la noche de este lunes 23 de enero a Miguel Ángel Revilla, y es que el presidente de Cantabria ha celebrado su ochenta cumpleaños en el plató de Pablo Motos. El político acudía al programa de las hormigas para presentar Toda una vida, su nuevo libro donde hace un repaso de la actualidad social y política y regala al lector sus vivencias y reflexiones.

Un gran aplauso por parte del público ha terminado con la llegada de una gran tarta al plató con la forma de la provincia de Cantabria. "Está todo; las anchoas, Altamira, las vacas...", comentaba el presentador.

"Me siento muy realizado, estoy muy contento conmigo mismo. He luchado por unas ideas que he visto realizarse, con defectos, pero ni he metido la mano en nada. Llevo dedicándome a mi tierra más de 40 años", aseguraba.

El presentador ha querido conocer algunos aspectos de la vida personal del político, desde su infancia hasta el día que se comió "un plátano por primera vez". "Mi padre no me pagó la carrera, yo fui a Bilbao y al final volví con dinero", confesaba. "Tenía 10 años cuando me comí un plátano por primera vez. Había gente que decía que yo no podía ser presidente por esto".

Además, Revilla ha narrado otro de los momentos más complicados de su vida. "Sufrí acoso en el colegio", decía. "Cuando fui al colegio con 11 años yo hablaba con la 'U', me daba vergüenza. No me atrevía a hablar, iba acomplejado. Me llamaban gorrón, porque fui dos veces a comer al comedor del colegio. No me relacioné con nadie, me costaba mucho aprobar", continuaba.

Pero sin duda, el presidente no ha dudado en contar una de sus mayores anécdotas, en la que se encuentra Pedro Sánchez. "¿Es verdad que quedaste a comer con Pedro Sánchez y se fue sin pagar?", le preguntaba Motos.

Al parecer, Pedro Sánchez estaba muy agradecido por el discurso de Miguel Ángel en las televisiones nacionales a su favor, cuando "había una campaña en su contra y a favor de Susana".

"Cuando sale reelegido me dice que quiere tener un detalle conmigo, y me dice que si quiero quedar a comer con él en el Asador Donostiarra el 27 de septiembre a las 14:00 horas. Mi avión se retrasó y llegué más tarde. Después de comer, como a las 16:30 horas, me dice que por qué no sale él primero y luego yo, por el tema de las fotos", continuaba.

"Espero diez minutos, me tomo el café y me levanto. Cuando estoy saliendo por la puerta me empiezan a llamar y veo al camarero con un papel blanco en la mano y me dice: '¡La factura!'. Y le contesto que yo iba invitado. Bueno, pues se había ido sin pagar y tuve que poner yo 98,50 euros", sentenciaba ante la risa del plató. "Te debe casi 100 euros Pedo Sánchez", comentaba el presentador.

