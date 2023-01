La surrealista revelación de Pablo López sobre el sueño: de "comer dormido" a "dormir de pie"

Martínez y Hermanos ya ha comenzado su nueva temporada en este 2023. El programa de entrevistas presentado por Dani Martínez ha comenzado por todo lo alto, con tres invitados que han dado mucho que hablar con sus confesiones; Lorena Castell, Mónica Cruz y Pablo López.

El que fuera concursante de Operación Triunfo acudía al plató de Movistar+ para presentar su nuevo tema; Quasi. "Laura Paussini me lleva pidiendo dos años una canción. Esta era la que yo quería ya. Es una especie de homenaje. Al final, la canción nunca se la di a Laura", confesaba entre risas.

En la portada de la canción se podía ver un colibrí, hecho que llamaba la atención del presentador. "No salgo en la imagen porque a mí no me gusta salir", aclaraba. "Yo soñaba mucho con un ave que además nunca he visto en persona, yo pensé que el colibrí era más grande".

Tras arrojar varios detalles sobre su nuevo tema, el presentador lanzaba una pregunta a su invitado. "Tú eres más nutria que colibrí, ¿no?", planteaba Martínez en relación a la extraña forma de dormir del cantante.

"Como me dice mi madre soy muy nutria y Antonio Orozco me dice que no me duermo, me desmayo. Me pasa a veces, pero rollo llamar a la Guardia Civil, desaparezco totalmente", comentaba.

"A lo mejor estoy una noche muy larga tocando y cuando 'palmo'... Incluso me dejo comida al lado de la cama para ir comiéndomela mientras duermo. Y así puede pasar un día y no me he dado cuenta", afirmaba dejando boquiabierto al presentador.

Pero su discurso no terminaba ahí. "Me he llegado a quedar dormido de pie y desde entonces tengo miedo porque ese día me hice daño", aseguraba el compositor. Lejos de dejar esta historia en el aire, López se animaba a contarla también: "Iba camino del sofá a la cama, que es un camino que odio. Solo recuerdo cogerme de la escalera y despertarme sentado después de darme un piñazo. Tengo el poder de quedarme dormido de pie, algo que los seres humanos no deberían saber hacer".

No descartamos que el próximo disco de @PabloLopezMusic tenga una nutria en la portada 😂 #MartínezYHermanos pic.twitter.com/1lr9SmugNa — #0 por Movistar Plus+ (@cero) January 12, 2023

