Mónica Cruz desvela la sorprendente anécdota que le sucedió en plena noche mientras soñaba

La nueva temporada de Martínez y Hermanos ya ha comenzado, y lo ha hecho con la visita de tres famosos, Lorena Castell, Mónica Cruz y Pablo López, que no han dejado indiferente a la audiencia con las anécdotas que han confesado en el programa presentado por Dani Martínez.

Mónica Cruz ha confesado una de las historias que más "vergüenza" le dan, pero gracias al estilo desenfadado del show no ha dudado en animarse a compartir la anécdota real que le sucedió en su cama.

Todo surgió a raíz de las declaraciones del cantante Pablo López, cuando aseguró que ha llegado a quedarse dormido "de pie" en el trayecto "desde que te levantas del sofá hasta que llegas a la cama", situación que ha calificado de "horrible".

En ese momento, el presentador aprovechaba para apostillar que ese "no es el peor trayecto", sino que para él, el peor recorrido era "cuando te haces pis mientras duermes y te tienes que levantar".

Lorena Castell aseguraba que ella ha conseguido "no pensar" y aguantarse las ganas de ir al baño en mitad de la noche. "Te pones a pensar en otra cosa y aguantas", aseguraba mientras todo el plató le aplaudía.

Recogiendo esta declaración, Mónica Cruz pedía la palabra. "Yo voy a contar una cosa que, en realidad, me da vergüenza, pero bueno", comenzaba mientras todo el estudio de Movistar+ ponía los ojos en ella.

"Yo cuando estaba embarazaba tenía que levantarme a hacer pis cada diez minutos", apuntaba antes de comenzar. "Os aseguro que es mejor levantarse porque yo he llegado a soñar, sin estar embarazada, que iba al baño. Estaba sola y soñé que iba al baño, daba la luz, me sentaba, me bajaba el pijama y que hacía pis. Claro, luego cuando ya lo estás haciendo se te ilumina y te das cuenta de que todavía estas en la cama", confesaba entre risas.

"Me ha pasado siendo ya mayor, con 30 años y pico", aseguraba, a lo que añadía que "mejor levantarse cuando empiezo a tener ganas". Además, la actriz no dudaba en revelar que se suele levantar muy pronto, por lo que levantarse "al baño" no le condiciona en su sueño. "Cuando grabo me suelo levantar a las cinco de la mañana, si no grabo pues a las siete".

