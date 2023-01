Pablo Motos revela quién acompaña a Laura Escanes en 'El Hormiguero': "Te está aplaudiendo muy fuerte"

El Hormiguero ha cerrado su semana con la visita de Roberto Leal, Florentino Fernández y Laura Escanes con motivo del estreno el próximo viernes 13 de enero de la nueva temporada de El Desafío. Leal vuelve a ser el presentador y Florentino y Laura son participantes.

En esta tercera edición, estarán de nuevo Santiago Segura, Pilar Rubio y Juan del Val en el papel de jueces. "Los participantes son Jorge Blanco, Jorge Lorenzo, Boris Izaguirre, Florentino Fernández, Laura Escanes, Mariló Montero, Ana Guerra y Rosa López", confirmaba Leal en el plató.

Además, añadía que "esta edición ha sido muy extrema" y que prácticamente "todos" han roto a llorar en algún punto del programa, ya que "ellos ya saben a dónde vienen, y es a competir".

El presentador ha querido saber cómo ha vivido Laura Escanes su primera vez en un programa de televisión. "Lo recuerdo con muchos nervios, es un entorno totalmente distinto al mío, yo estoy acostumbrada a estar en mi casa. Cuando me veía ahí con el resto de compañeros que sabían de tele, me hacía pequeña", comenzaba.

Además, confiesa que la gente cercana no le recomendó "entrar" en el mundo de la televisión. "La gente de mi alrededor me decía: 'no te metas ni de coña, la tele no es tu sitio'. Pero yo tenía un presentimiento de que iba a salir bien".

[La confusión de Pablo Motos y Ángela Molina que provoca la risa del plató de 'El Hormiguero']

El comunicador daba paso a un vídeo donde se podían ver algunos de los clips de la 'influencer' en El Desafío realizando varias pruebas, pero al regresar de la emisión, el presentador le lanzaba un comentario que dejaba a la catalana muy sorprendida.

"Laura, te está aplaudiendo todo el mundo, pero hay una persona que te aplaude un poquito más fuerte que es tu chico, que está por ahí arriba", comentaba dejando boquiabierta a Escanes que rompía a reír de forma nerviosa.

"Ya casi lo tenemos... No le han enfocado todavía", insistía Motos para que el programa enfocara al misterioso chico que, todo apunta, sería el cantante Álvaro de Luna con el que ha subido contenido a sus redes sociales. Laura, visiblemente nerviosa, solo comentaba: "mejor no le enfoquéis".

Sigue los temas que te interesan