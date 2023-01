Tamara Falcó confiesa cómo se reconcilió con Íñigo Onieva: "Mi madre me dijo que la gente no cambia"

La reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha sido la noticia bomba de este recién comenzado 2023, y como no podía ser de otra forma, la colaboradora de El Hormiguero ha explicado en su programa cómo decidió volver con el que fuera su prometido.

"Tamara, tenemos que hablar. Has vuelto con Íñigo, felicidades", comentaba Pablo Motos mientras la 'influencer' sonreía. "Estoy muy feliz", aseguraba. En ese momento, el presentador le pedía que narrara cronológicamente cómo sucedieron los hechos.

"Decidimos enterrar el hacha de guerra y el día 24 de diciembre escribió a una amiga mía para hacer las paces y me pareció bien", comenzaba la hija de Isabel Preysler. "Le propuse ir a la misa del Gallo juntos, y a las siete de la tarde de ese día le escribí. Apareció en mi casa ese día y fuimos juntos a misa, fue precioso".

"Nos vio una amiga del dueño de la revista y por eso nos pillaron", aclaraba. "Después de la misa, nos empezamos a escribir y hablábamos mucho, a diario pero en plan amigos", continuaba.

Pero la chef aseguraba que un comentario de su madre sobre Julio Iglesias y el amor, sumado al comienzo de un nuevo año, le hizo cambiar de opinión. "Mi madre le dijo a Chabeli: 'Enamorada es lo que estaba yo de tu padre y me rompió el corazón'". En ese momento, Falcó confiesa que empezó a madurar darle una segunda oportunidad.

"Llegó la hora de las uvas y le escribí un mensaje, le dije que si venía a verme luego", a partir de ahí ambos ya decidieron irse al famoso viaje que han subido a sus redes sociales, para "escapar del ruido". Tamara afirma estar "muy feliz" y que no quería quedarse con la duda de una segunda oportunidad.

Motos ha querido saber cuál fue la opinión de Isabel Preysler: "Mi madre quería evitarme el dolor. Me dijo: 'Tamara, la gente no cambia'. Pero yo pensé que he cambiado a lo largo de mi vida, y sí creo que la gente cambia".

"Soy una mujer enamorada, estaba muy enfadada pero he visto la posibilidad de cambio y él me lo quiere demostrar", sentenciaba mientras dejaba en el aire la posible fecha de boda junto a Onieva.

