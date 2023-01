Roberto Leal: "Creo que 'OT' tiene mucha vida por delante, pero no sé dónde ni con qué presentador"

Antena 3 estrena este viernes 13 de enero la tercera temporada de El Desafío, que volverá a poner a prueba a ocho concursantes famosos con espectaculares retos. Roberto Leal seguirá al frente de este formato que promete ofrecer su "mejor edición".





Horas antes de este esperado estreno, Roberto Leal compartía sus sensaciones con BLUPER y confesaba estar reviviendo las emociones que sintió durante las grabaciones, que finalizaron en mayo del año pasado.

El presentador habló también del dulce momento que vive en su carrera, arrasando cada día con Pasapalabra. Además, se pronunció sobre el hipotético regreso de Operación Triunfo, del que presentó tres exitosas ediciones en TVE.

Lágrimas, tensión y mucho espectáculo el que viviremos junto a los ocho valientes que competirán en la tercera temporada de @eldesafioA3. 💪



📅 Estreno este viernes a las 22:00 horas. #ElDesafíohttps://t.co/WYWRydtORl pic.twitter.com/qfnV48UeZb — antena 3 (@antena3com) January 12, 2023

¿Cómo te sientes ante esta tercera temporada de 'El Desafío'?

Pues muy contento. La verdad es que el que se estrene unos meses después de haber sido grabado me trae otra vez la misma emoción, nervios y ganas de que se vea ya. Es una edición bastante chula, es competitiva, creo que hemos conseguido también que en cada edición nos vayamos superando a nosotros mismos. Además, los concursantes saben a lo que vienen, vienen superpreparados y muy serios, vienen a competir y a demostrarse a sí mismos que si han dicho que sí es con todas las consecuencias, para lo bueno y para lo malo.

¿Por qué esta es "la mejor edición" del programa?

El primer año de El Desafío era un programa nuevo, salimos con muchísima ilusión y con cosas que estaban muy bien y otras que había que mejorar, porque al final todos los programas van creciendo poco a poco. En el segundo ya se demostró que el programa era mucho más ágil y que iba más al grano. Esa tensión, esa emoción, se multiplicó. Y ahora esto va in crescendo, porque ya no puedes repetir pruebas más allá de la apnea. En esa búsqueda de complicarte o de que sea más show, llegan también mayores dificultades y mayores retos. Todo esto se va a ver en la tercera edición.

¿Qué influencia han tenido los concursantes?

Los concursantes son la pieza clave. Creo que una de las cosas que tiene El Desafío es que no tienen nada que ver los unos con los otros. Al final hay que agradecerle mucho a estas personas que hayan dicho que sí porque se la juegan, se exponen muchísimo.

¿Cómo ha sido el reencuentro con Ana Guerra?

Cuando yo me encuentro con Ana Guerra, en mi cabeza está ese vínculo que se creó desde entonces, que no hemos soltado ni queremos soltarlo. Le tengo muchísimo cariño y admiración. Es muy guay porque aunque conozco a Ana y la he vivido en otra faceta, aquí he descubierto a otra Ana y la he visto en muchos momentos bloquearse, decir que no era capaz de conseguir este reto, que yo le decía "pero si tú eres capaz de cualquier cosa". Los que son fans de ella van a serlo todavía más, porque lo ha hecho muy bien.

¿Te gustaría volver a presentar 'Operación Triunfo' si regresa?

Bueno, eso no depende de mí y no sé en qué punto está ahora, ni si está en la cabeza de la productora reformular el programa o volver a producirlo. Pues no lo sé, es que de tele no sabe nadie y tampoco sé de tiempos ni en qué momento está. Yo lo que siempre digo cuando me preguntan por OT es que este programa me ha dado solamente alegrías y momentos preciosos en mi carrera. Creo sinceramente que tiene mucha vida por delante. No sé en qué momento, ni en qué cadena, ni quién lo va a presentar, pero sí que creo que Operación Triunfo es un programa que siempre que regresa a nuestra vida tiene gente alrededor que va a querer que esto suceda, eso no pasa con muchos programas.

Pasapalabra también parece tener mucha vida por delante. ¿Cuál es el secreto de su éxito?

Que un programa funcione depende de que la gente te vea o te vea, es algo casi mágico y nadie sabe dónde está el botón. Lo que sí te puedo asegurar es el currazo que hay detrás por parte del equipo, que algunos llevan 20 años en Pasapalabra, que se lo siguen tomando tan en serio como el primer día.

El secreto está también en los concursantes, que ya forman parte de la familia de muchas personas. Es un programa donde el bote va creciendo, te posicionas con un concursante o con otro desde casa y al final tú también participas. Hay muchas cositas que que pueden ayudar a que funcione, pero luego está el que te vean, que eso ya no depende de ti. Pero ojalá esto sea durante mucho tiempo, porque es una tranquilidad para los que nos dedicamos a esto que tu programa diario funcione.

Sigue los temas que te interesan