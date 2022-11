Hugo Marlo reaparece en ‘Got Talent’ tras ganar su versión ‘Junior’: “Ahora soy yo mismo”

El cantante Hugo Marlo probó suerte este martes en las audiciones de Got Talent. Un programa que conoce muy bien, pues participó en la edición de 2016, siendo todavía menor de edad, y ganó una edición especial que se llamó Got Talent Junior, dedicada a los más jóvenes.

La reaparición del artista fue bastante especial, pues es un hombre trans, y ha vuelto al escenario una vez había hecho su transición. Edurne le reconoció, y le dijo que se alegraba mucho de volver a verle cuatro años después.

“He vuelto a Got Talent porque, aunque me llevé los cuatro síes, en 2016 tenía una voz completamente diferente. Y ahora regreso con mi nueva voz, llamándome Hugo, sintiéndome yo mismo, y animando a todo el mundo a que nunca tiren la toalla”, decía el joven, que volvió a meterse en el bolsillo tanto al público como al jurado.

Como él mismo explicó, al año siguiente de concursar en Got Talent se presentó al mundo como un chico trans, y empezó un tratamiento hormonal. Seguir cantando ha sido todo un reto para él, pues le aseguraban que por los cambios hormonales perdería su voz y que no podría ser capaz de volver a cantar, pero ha demostrado que no es así en absoluto. Detrás del escenario, Hugo estuvo acompañado por su familia y por su novia, que no podía aguantarse las lágrimas.

[Con 'T' de transfobia: la gran asignatura pendiente de la televisión actual con el colectivo trans]

Los jueces valoraron cómo Hugo ha cambiado de voz, y ahora tiene nuevos registros, pero que a pesar de ello mantiene la esencia que le hizo llegar lejos en la competición. “Volver a estar en el escenario de Got Talent ha sido una pasada. Me he sentido superseguro de mí mismo y me quedo supercontento de cómo lo he hecho”, dijo ya al bajarse del escenario, y contento por comprobar que su voz actual también gusta y que puede dedicarse a la canción.

Hay que destacar que, tras Got Talent, la primera vez que vimos a Hugo ya presentándose como hombre fue en la edición de 2019 de La Voz. Allí convenció a Paula Rubio, quien lo quiso para su equipo. Consiguió llegar hasta la fase de los directos.

[El inesperado y emotivo reencuentro de Risto Mejide en 'Got Talent': "Te recuerdo perfectamente"]

Este mismo 2022, Hugo reapareció en el programa de ATRESplayer Premium Reinas al Rescate. Allí se abrió sobre sus vivencias como chico trans y cómo le costó que su propia familia le aceptase. Impulsado por Sharonne, Pupi Poisson, Estrella Xtravaganza y Supremme Deluxe realizó un número musical vestido de drag king para todos los vecinos de su pueblo.

Sigue los temas que te interesan