La verdad sobre la última gala de Rocío Jurado: quiénes cobraron y cuánto se llevó Amador Mohedano

Rocío Carrasco sigue respondiendo a muchas de las acusaciones que se han vertido contra ella en las últimas dos décadas. En el séptimo episodio de En el nombre de Rocío, la hija de Rocío Jurado revela todos los detalles sobre Rocío siempre, el especial que su madre grabó en TVE cuando estaba en pleno tratamiento contra el cáncer y que, desgraciadamente, acabó siendo la última gala de la artista.

Según relata la protagonista de la docuserie, Rocío Jurado "necesitaba" embarcarse en algún proyecto profesional para poder costear los gastos del tratamiento al que se había sometido en Houston. La cantante tenía patrimonio, pero no liquidez para afrontar los pagos, por lo que le pidió a su hija y a Fidel Albiac que le preparasen un nuevo trabajo.

En un primer momento, Fidel se niega "porque sabe que luego todo va a ser un jaleo y los que vamos a salir salpicados somos él y yo", explica Rocío, que añade que "al final es lo que ha pasado".

Pero finalmente la Jurado convenció a su yerno, que se reunió con el entonces director general de Sony Music, Raúl López. Este fue contundente con Fidel, según las palabras de Rocío, y le dijo lo siguiente: "Con tu suegra voy a donde haga falta el resto de mi vida, con Amador y con los demás no voy a ningún sitio".

Cuando se determina que la mejor opción era hacer una gala televisiva, se comienza a trabajar en el proyecto sin que nadie de la familia se entere por expreso deseo de Rocío Jurado. Finalmente, Rocío le comunica a su hermano Amador el proyecto cuando ya está cerrado. "Amador estaba muy bien para su labor de representante, no era nada más", desliza Carrasco, que recalca que a su tío "no lo relega nadie de ningún puesto", algo que tanto el propio Amador como el resto de familiares se han encargado de contar durante años.

Los cachés de la gala

Tal y como se recuerda en el documental, sobre la gala de Rocío siempre se llegó a decir que Rocío y Fidel se llevaron 900.000 euros por organizarla. La propia Rocío Carrasco desmiente esa información y desgrana, con documentos, lo que realmente se llevó cada parte por aquel especial.

Según su relato, ninguno de los artistas invitados cobró caché, ya que la producción solo costeó sus gastos de desplazamiento, alojamiento y dietas. Sin embargo, hubo dos artistas que sí cobraron: Rosario Mohedano y Antonio Canales.

Rosa Benito también percibió un salario por su trabajo como peluquera de su cuñada, así como por la promoción de la gala en el programa El loco de la colina de Jesús Quintero.

Pese a que no detalla cuánto cobraron su prima o su tía, sí desvela el caché de su madre y, por tanto, la cuantía que se embolsó Amador como mánager de la artista. Rocío Carrasco asegura que TVE aportó 500.000 euros para producir la gala y la Jurado "estaba muy preocupada porque cuanto mayor fuera su caché, mayor sería el 20% para Amador".

Finalmente, se acordó una fórmula de reparto que quedaba de la siguiente manera: la mitad de monto, 250.000 euros, serían para Rocío Jurado por su caché. Entre 120 y 130 mil euros serían destinados a costear la gala, mientras que el resto, unos 120.000 euros, se repartió en un 50% para Rocío Jurado, un 25% para Raúl López y otro 25% para Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Sin embargo, la hija de la artista asegura que cedió ella y Fidel cedieron su parte a Rocío.

Entonces, ¿cuánto se llevó Amador Mohedano por una gala de la que no formó parte? Tal y como estaba estipulado, el hermano de Rocío Jurado cobró el 20% del caché de la cantante, por lo que se embolsó 50.000 euros "por no hacer absolutamente nada", espeta Rocío, que resalta que su tío "no ha producido una gala de televisión en su puñeterísima vida".

