Rocío Carrasco: "Raquel Mosquera sabe cuánto bebió mi padre en nuestra última charla, se lo sirvió ella"

El tercer episodio de En el nombre de Rocío está dedicado a la figura de Pedro Carrasco. Bajo el título 'En el nombre de Pedro', Rocío Carrasco relata la vida de su padre y asesta el golpe definitivo a Raquel Mosquera, de quien asegura que "no ha dicho una verdad" tras la muerte del boxeador.

Uno de los aspectos de los que más se ha hablado en estos años es la última conversación que Pedro tuvo con su hija. Tras un año sin hablarse, Rocío recibió a su padre y a Mosquera en su casa de Valdelagua para hacer las paces, pero las distintas versiones de lo que ocurrió aquel día nada tienen que ver entre sí.

La viuda de Pedro Carrasco se ha encargado de repetir en varios platós que el encuentro estuvo cargado de tensión. Según su relato, Rocío Carrasco le habló con prepotencia a su padre y le aseguró que todo lo que ha conseguido es gracias a Fidel Albiac y no a él o a su madre.

Rocío Carrasco desmiente la versión de Raquel Mosquera sobre su última conversación con su padre. Mediaset

Tras el supuesto encontronazo, la peluquera afirma que su entonces marido salió de la casa exclamando lo siguiente: "A esta hija de p*** no la vuelvo a ver en la vida" y abandonó el lugar "haciendo eses" con el coche.

Rocío aborda este tema en la docuserie y cuenta una versión totalmente contraria a la de Raquel. "En esa conversación hablamos lo que teníamos que hablar y salió sabiendo lo que tenía que saber. Todo el resto que se ha dicho es mentira", asevera.

[Rocío Carrasco acusa a Gloria Mohedano de quedarse con 200.000 pesetas de Rocío Jurado]

Según relata la hija de 'La más grande', su padre salió de su casa "pidiéndole disculpas a Fidel por si había actuado de mala fe con él". "Le dijo que al final tendría que besar por el suelo que él pisara", añade.

Albiac fue, cuenta Rocío, la persona que intermedió para que accediera a tener una conversación con su padre. "Es de las mejores conversaciones que yo tuve con mi padre, fue reparadora y sanadora. Si no hubiese ocurrido, yo no me lo hubiese podido perdonar", dice entre lágrimas.

Entonces, ¿por qué salió Pedro Carrasco haciendo eses de Valdelagua? Rocío Carrasco lo deja caer en la docuserie: "Ella sabe muy bien lo que mi padre bebe ese día y qué cantidad, porque fue ella la que se encargó de servírselo", espeta.

"Hay que ser muy ruin y muy zafio para usar esa conversación para decir todo lo contrario y culparme de la muerte de mi padre", lamenta Rocío, que asegura que Raquel Mosquera cambió totalmente su actitud a raíz de la muerte de Pedro Carrasco, asesorada por Antonio David Flores.

"Mi padre estaba arrepentido"

Rocío Carrasco no sólo ha desmentido la versión de Raquel Mosquera de aquella última conversación en la que hizo las paces con su padre. También ha asegurado que Pedro Carrasco "estaba arrepentido" de su historia con la peluquera. "No sé si se arrepintió de haberse casado o de haberla conocido, pero estaba arrepentido", sentencia.

['En el nombre de Rocío': un impecable formato que remata la catarsis televisiva de Rocío Carrasco]

El relato de Rocío cuenta con el apoyo de numerosos testimonios que afirman que el gran amor de Pedro Carrasco fue Rocío Jurado. "A Pedro le encandiló que ella estaba muy pendiente de él, porque no estaba acostumbrado a eso. Se dejó llevar y se dejó querer", asegura Fuencisla Sempere, amiga del boxeador.

El periodista Jimmy Giménez-Arnau, que tuvo una estrecha amistad con Pedro Carrasco, afirma lo siguiente: "Pedro siempre fue muy noble con Raquel, pero enamorado solo estuvo de Rocío".

Según relata el entorno de Pedro, el boxeador se alejó de su familia y amigos cuando conoció a Raquel Mosquera. De hecho, su hermano Antonio Carrasco se niega a hablar sobre la que fue su cuñada: "No quiero recordar nada de eso", espeta en la docuserie.

