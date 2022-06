'En el nombre de Rocío': un impecable formato que remata la catarsis televisiva de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco vuelve a ser la gran protagonista de Telecinco con su segunda docuserie: En el nombre de Rocío. La hija de Rocío Jurado continuará así con lo que ella misma define como su "proceso de sanación", una catarsis televisada que busca la justicia mediática con un formato absolutamente impecable que bien podría tener detrás a cualquiera de las grandes plataformas de streaming que apuestan por docuseries de este estilo.

Tras el éxito de Rocío, contar la verdad para seguir viva, Telecinco y La Fábrica de la Tele han doblado su apuesta. La pequeña sala de proyecciones en la que Rocío Carrasco se sentaba, enfundada en su traje fucsia y visiblemente nerviosa, se ha convertido ahora en un impresionante espacio en el que la gran protagonista es, desde el minuto cero, 'La más grande'.

Los contenedores que guardaron durante años los enseres de Rocío Jurado tras su muerte se han utilizado para construir un imponente mural. Sobre él se proyectan las imágenes que Rocío irá viendo a lo largo del documental.

En el centro del set, un sofá de la Jurado sirve como asiento para la hija de la folclórica, cuya postura cómoda es un claro reflejo de la gran evolución que ha experimentado en el último año.

Si la factura visual ya era impecable en la primera docuserie, en esta cada plano es un deleite visual digno de cualquier gran producción internacional. La música, los grafismos y la cuidada edición terminan de cerrar un espectacular formato que no sólo está a la altura de las expectativas, sino que las supera.

Al excelente trabajo de todo el equipo se suma el de la cara visible de esta producción. Anaís Peces, directora de la serie documental, repite un impecable trabajo periodístico con una entrevista que es el eje central de En el nombre de Rocío. Su labor y su entrega personal con el caso de Rocío Carrasco han favorecido indudablemente el buen resultado de esta producción.

Así comienza 'En el nombre de Rocío'

Rocío Jurado está muy presente en la docuserie 'En el nombre de Rocío'. Mediaset

"¿Por qué huele a mi madre? Huele a su perfume", expresa emocionada Rocío nada más entrar en el set de grabación. Con el pelo más corto y vestida con pantalón beige y camiseta blanca de escote en pico, la protagonista del documental materializa el homenaje a su madre en uno de sus complementos, uno de los cinturones más icónicos de la Jurado. "Tiene mucha historia, le gustaba especialmente", explica.

"Estoy cansada de que hable todo el mundo en el nombre de Rocío y que lo que hablen no sea cierto", asevera Carrasco, que afirma que ha grabado esta nueva docuserie porque ya no tiene miedo. "He perdido el temor, he perdido la prudencia mal entendida y he ganado otras muchas cosas que me hacen dar un paso adelante y decir 'se terminó'".

¿Deben tener miedo los Mohedano de lo que pueda desvelar Rocío Carrasco en la serie? "Yo en su situación estaría atenta", advierte Rocío, a quien muchos de sus familiares mediáticos han acusado de no respetar la memoria de su madre por hacer esta docuserie. "Son unos hipócritas y son malas personas, eso sirve hasta que llegue el día en el que se emita para seguir creando esa imagen de una hija que va a dañar la imagen de su madre", espeta ella.

Pese a que su testimonio en Contar la verdad para seguir viva provocó el despido fulminante de Antonio David Flores, lo cierto es que el ex guardia civil sigue muy presente en Telecinco gracias a los portavoces que trabajan en la cadena: Gloria Camila Ortega, Rocío Flores, Rosa Benito, Raquel Mosquera, Ana María Aldón...

"Estando todos esos, está él en la televisión. Tienen un fin común: hundirme y hacerme daño", apunta Rocío, que asegura que todos ellos están "ávidos y expectantes porque saben que esto les va a reportar beneficios". No obstante, Ana María Aldón se libra de esa afirmación, pues la hija de Rocío Jurado reconoce que no ha tenido relación con ella y no puede juzgarla igual que al resto.

Rocío no está sola

María Teresa Campos interviene en 'En el nombre de Rocío'. Mediaset

"En el otro documental no estaba sola detrás de las cámaras, pero ahora no voy a estar sola delante de ellas", dijo Rocío al hablar sobre esta segunda docuserie. Y lo cierto es que no lo está. La presencia de Rocío Jurado, materializada en el decorado y en una cuidada selección de documentos audiovisuales, abraza y protege a Rocío frente a las cámaras.

"Cuando ves en televisión que sale alguien y que empieza a decir de lo que tú has parido cosas que son mentiras, (...) eso para una madre es el desgarro total", dice 'La más grande' en uno de los vídeos que recoge el documental.

"Imagínate lo que pensaría si viera todo lo que han hecho después de que se haya ido", añade Rocío al ver las imágenes de su madre. Además, se atreve a vaticinar que si la cantante siguiera viva ningún miembro de su familia "hubiera tenido lo que hay que tener para hacer lo que han hecho".

Pero más allá de la presencia simbólica de Rocío Jurado, lo cierto es que esta docuserie cuenta con varios testimonios que arropan a Rocío. Familiares, amigos y rostros conocidos como el de María Teresa Campos o Jimmy Giménez Arnau, entre otros, intervienen en el episodio 1.

En el nombre de Rocío es, en definitiva, la confirmación de que el fenómeno Rocío Carrasco está lejos de agotarse televisivamente. El relato de Rocío atrapa desde el minuto cero y adelanta lo que será un acto de justicia, de reparación y de curación.

Los episodios 0 y 1 de En el nombre de Rocío ya están disponibles en Mitele PLUS y se podrán ver este viernes en la emisión de un especial Deluxe que contará con la presencia de Rocío Carrasco.

