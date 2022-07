Rocío Jurado sí escribía: 'En el nombre de Rocío' desvela la canción inédita que vuelve a desmentir a Amador

El séptimo episodio de En el nombre de Rocío ha desvelado nuevos acontecimientos desconocidos en la vida de Rocío Jurado y de sus familiares. En este capítulo dedicado al especial Rocío siempre que la artista grabó un año antes de morir, Rocío Carrasco revela cuánto costó aquella gala, así como quién cobró por hacerla y cuánto se llevó cada parte. Pero, además, al final del episodio se revela un manuscrito que desmiente la afirmación de Amador Mohedano de que su hermana no escribía y "solo firmaba cheques".

Según desvela en el documental Jesús Yanes, productor del disco que se grabó tras la gala de TVE, la artista acabó tan contenta con su trabajo que le pidió grabar un nuevo álbum con canciones que tenía escritas, algo de lo que previamente le había avisado José Ortega Cano.

Tal y como se muestra en la docuserie, la letra escrita por 'La más grande' estaba cargada de sentimiento: "Siempre, siempre te tendré. Hoy he querido cerrar mis ojos para pensar en ti porque quiero sentirme en el pasado. Y he tenido que volverlos a abrir porque en mis sueños te he visto enamorado", reza el manuscrito.

"Qué triste es querer sin que te quieran, qué triste es una espera sin llegada", prosigue el texto de Rocío. "Qué triste es tener ansias, ansias de un amor que esperando, vas perdiendo la esperanza. Pero yo quiero seguir así. Siempre, siempre, siempre soñando contigo, porque así me atormento y más te quiero", concluye la letra.

"Es una canción que le escribe mi madre a mi padre de su puño y letra", explica Rocío Carrasco, que asegura que lo que escribe su madre en ese tema "es lo que sentía en ese momento".

La directora del documental, Anaís Peces, le comenta a Rocío que, según el testimonio de Jesús Yanes, su madre quiso grabar un disco con canciones escritas por ella. "¿O sea, que al final escribía y hacía más que firmar cheques que se llevaba Gloria? Ah, qué guay", ironiza la protagonista de la docuserie, tumbando así otra de las mentiras de su tío Amador.

