'Supervivientes 2022': quién entregará el cheque al ganador tras la negativa de Olga Moreno

Este jueves 28 de julio Mediaset cierra otra edición de Supervivientes, el reality estrella de la cadena. Marta Peñate, Ignacio de Borbón, Nacho Palau o Alejandro Nieto se harán con el cheque de 200.000 euros y el título de mejor superviviente tras más de tres meses de periplo por Honduras.

La de este año ha sido una de las ediciones más competitivas, las pruebas han sido superadas con creces y los participantes lo han dado todo para alzarse cada semana como líderes de su grupo. Ha habido amor, tremendas discusiones y mucha hambre.

Todas las galas finales de Supervivientes siguen un mismo patrón; llegan en el famoso helicóptero a las instalaciones de Mediaset, hay dos expulsiones y el presentador levanta el brazo del ganador en una votación final, todo ello tras los respectivos reencuentros de los concursantes con sus familiares.

Pero un detalle que nunca ha fallado ha sido el de la ceremonia de entrega del cheque de 200.000 euros, y es que es tradición que el ganador de la anterior edición entregue el cheque del premio al nuevo ganador. Por lo que este año, sería misión de Olga Moreno, algo que nunca va a ocurrir, ya que la expareja de Antonio David Flores se ha negado a acudir al plató de Mediaset, sobre todo por la presencia de Jorge Javier Vázquez, con el que no guarda buena relación.

Entonces, ¿quién será el elegido?

Una de las posibilidades sería Jorge Pérez, ganador de Supervivientes 2020, aunque él ya ha comunicado que no será la persona que entregue el ansiado cheque. "No es mi momento, no me corresponde a mí. Para nada iría a entregar ese cheque. Ni nadie me lo ha ofrecido ni yo hubiera aceptado. Yo no voy a ser".

Ante esta duda por parte de la cadena y la productora, parece que la intención de la organización es que sea Lara Álvarez la persona encargada de hacer entrega del premio final del reality, según informa El Confi TV. Asimismo, el citado medio asegura que si no hay cambios cercanos a la hora de inicio de la gala, a las 22:00 horas, será la presentadora la que desarrolle esta importante tarea final.

Sería el broche final para el impecable concurso de la comunicadora de Mediaset, la cual ejerce su labor como comunicadora entre España y Honduras, además de comprender y ayudar a los concursantes a superar las pruebas y retos que les plantea el Pirata Morgan.

