El corte de Patricia Pardo a Joaquín Prat por cuestionar el trabajo de un reportero

Joaquín Prat ha cuestionado este jueves el trabajo de un reportero tras el monumental cabreo que protagonizó José Ortega Cano este miércoles en Sálvame. El presentador de El programa del verano no ha dudado en justificar la actitud irrespetuosa y violenta del torero, ante lo cual Patricia Pardo ha salido en defensa del trabajo del periodista.

El programa matinal adelantaba los contenidos que se abordarían más tarde en su club social, entre los cuales estaría el enésimo cabreo del viudo de Rocío Jurado con Sálvame. Tras ver las imágenes y comentar que este viernes se sentará en el Deluxe la hija de Ana María Aldón, Joaquín Prat tomaba la palabra para asegurar que la hijastra del torero echaría "más leña al fuego" y aprovechaba para romper una lanza a favor del diestro.

"Me da la sensación de que en esas imágenes Ortega Cano va dando un paseo en bici con su hijo, yo puedo entender que los compañeros tienen que hacer su trabajo, las agencias les mandan ahí a recabar las impresiones igual que nosotros mandamos a nuestros compañeros, pero hay unos límites", expresaba.

Patricia Pardo interrumpía entonces la intervención de Prat para mostrar su desacuerdo con sus palabras. "Yo lo de matar al mensajero, Joaquín, no lo comparto en absoluto". Pero el presentador no reculaba: "Si tú estás haciendo preguntas delante de un menor, a lo mejor tienes que esperar a que no esté".

Pese a que Joaquín hablaba de un reportero de agencia, lo cierto es que Ortega Cano dirigió su cabreo a Raúl Triguero, reportero de Sálvame, mientras que minutos antes se había mostrado impasible ante las preguntas de Europa Press.

"Me temo que lo que le duele al maestro es otra cosa y quien lo está alimentando son otras personas, no los medios de comunicación", aseveró finalmente Patricia Pardo, que con una sonrisa retomaba los contenidos de actualidad mientras Joaquín Prat no le devolvía el gesto de complicidad y mantenía el rostro serio.

