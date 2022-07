Marta Peñate: de ser (casi) la sexta expulsada a estar a un paso de ganar ‘Supervivientes 2022’

En el año 2006, Telecinco emitió su primera temporada de Supervivientes con famosos. En esa edición, la gran estrella fue Carmen Russo. La artista italiana fue elegida por la audiencia para abandonar el concurso en la segunda de las galas, pero ella aceptó el reto de vivir sola en ‘La última playa’ y así permanecer en la competición. Aguantó hasta dos meses en soledad, hablando con un coco, y venciendo a cada rival que aspiraba a quitarle el puesto de concursante. Terminó ganando la competición, sacando más de un 10% de votos a la segunda clasificada, la cantante Verónica Romero.

Una historia que 16 años después podría repetirse de forma muy similar. Y es que una de las finalistas de Supervivientes 2016 es Marta Peñate, quien fue elegida por el público para salir en sexta posición. Ella continuó su aventura en la ahora conocida como Playa Parásito, conviviendo con los compañeros eliminados de jueves a domingo, y resultando siempre la vencedora de las votaciones.

¿Ganará Marta Supervivientes? A diferencia de otros años, no hay un favorito tan claro para tomar el relevo de Olga Moreno. Los cuatro que siguen en la competición (Marta, Nacho Palau, Ignacio de Borbón y Alejandro Nieto) tienen puntos débiles y fuertes, pero es innegable que Marta tiene un tirón importante entre el público, que tras querer eliminarla la ha salvado hasta en seis ocasiones.

De salir airosa, sería la primera concursante (no ganadora) de Gran Hermano en llevarse el máximo premio de Supervivientes, y también la primera participante de La isla de las tentaciones en lograrlo. Se ha metido a parte de la audiencia en el bolsillo, pero también a algunos sus compañeros y a los presentadores de Mediaset.

[Olga Moreno no aclara si estará en la final de ‘Supervivientes’: “Me encantaría, pero me cuesta”]

Así, por ejemplo, Joaquín Prat se mojó este martes en El programa del verano apostando por ella para ganar. “Sigo pensando que Marta Peñate es la más completa como concursante y superviviente. Ha sido buena superviviente y muy buena concursante”, afirmó el comunicador, que se vio respaldado por Adriana Dorronsoro. Para Lecquio, Marta es hábil como concursante, pero “como persona es el demonio personificado”, aunque no por ello Prat cambió su postura.

María Patiño, en Socialité, también apostó por Marta para ganar, tras dudar si prefería a ella o a Alejandro Nieto, el modelo gaditano que se alzó como primer finalista. La razón: algo tan sencillo como que la ve “más completa” como concursante.

Durante su estancia en Honduras, Marta ha vivido en la ‘Playa Parásito’, en la que Juan Muñoz, de Cruz y Raya, sufrió sus peores momentos de la competición. Como muchos recordarán, Juan tiró la toalla la noche en la que la audiencia decidió que él continuase en Honduras y volviese a casa Desirée Rodríguez. Tras ese abandono, que provocó que automáticamente Desy siguiese en la competición, Juan no ha vuelto a prodigarse por el universo del reality, salvo para dar ánimo a Peñate. “Marta, de verdad, has conseguido la que yo no conseguí. Estuve diez días en el palafito y tú te has tirado ahí casi toda la edición. Te deseo lo mejor y espero que ganes Supervivientes, y te mando muchos besos y ánimos”, le dijo en un vídeo, que pudo ver su compañera desde Honduras. Sus palabras calaron hondo en Marta: “Juanito, que me digas que gane… eso es porque sabes que tengo buen corazón a pesar de la coraza que tengo”, expresó.

[La victoria de un tipo como Alejandro Nieto devaluaría aún más 'SV' tras la victoria de Olga Moreno]

Decida lo que decida la audiencia, lo que es innegable es que Marta ha sido toda una superviviente al permanecer en la Playa Parásito tantas semanas, y ha dado muy buenos contenidos. Más allá de su puente de las emociones, también, brillaba en sus particulares entrevistas a los compañeros, y ha sabido agitar el avispero cuando la situación lo requería. Eso sin olvidar su histórica noria infernal con Ignacio de Borbón. Seguro que, aunque acabe el programa, seguiremos viéndola en el universo de Telecinco, porque sabe muy bien cómo funciona el medio.

Sigue los temas que te interesan