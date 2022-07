Antena 3 ya tiene reemplazo para ‘ACI: Alta Capacidad Intelectual’: emitirá ‘The Mallorca Files’

La serie ACI: Alta Capacidad Intelectual terminó su andanza en Antena 3 este miércoles, pues concluyó su segunda temporada tras la emisión de su octavo capítulo. Y la cadena ya ha anunciado su intención de seguir apostando por las series en esa tercera noche de la semana, pues ha dado a conocer que ACI será sustituida por The Mallorca Files.

Vienen dispuestos a poner orden en la ciudad. Este verano se acabó el crimen en Mallorca. 💥



👉 #MallorcaFiles estreno el próximo miércoles en Antena 3.



https://t.co/TR3FHMvUWa pic.twitter.com/Api8uMkPes — antena 3 (@antena3com) July 27, 2022

Se trata de una serie británica, ya emitida en Atreseries, protagonizada por Elen Rhys (Miranda) y Julian Looman (Max), y rodada íntegramente en Mallorca. En ella, una detective británica y un detective de la división alemana y enlace de la policía de Palma de Mallorca tendrán que resolver crímenes. Un drama policial con toques de comedia en la que también hay muchos actores españoles, como María Fernández Ache, Nacho Aldeguer, Tábata Cerezo y Alex Hafner.

The Mallorca Files es una serie británica, que se estrenó en 2019 en BBC One, con un gran éxito de público. Tras una primera temporada de diez episodios, fue renovada por una segunda, de la que solo pudieron grabarse seis por la pandemia del coronavirus. Así que aún quedan por rodar los cuatro capítulos que faltan, y los productores esperan luz verde para volver a Mallorca a rodar una nueva tercera temporada. “El equipo está desarrollando activamente una temporada 3 de The Mallorca Files que continuará la historia de Miranda y Max, incluidos aquellos eventos que el equipo no pudo filmar la vez anterior”, explicó la serie a través de un comunicado.

En España, The Mallorca Files fue estrenada en abierto en Atreseries el pasado mes de noviembre, tras su emisión en COSMO. En la actualidad, la serie solo tiene disponible en ATRESplayer Premium sus dos primeros episodios, como preestreno.

Con la llegada de The Mallorca Files a la televisión en abierto se multiplica la apuesta de las cadenas generalistas por las series policiales. Así, en la actualidad se puede disfrutar de SIX en laSexta, y FBI: Most Wanted en Cuatro. Además, Telecinco tiene en la recámara estrenar una nueva temporada de CSI, CSI Las Vegas, cuyo estreno se prevé inminente.

La serie, grabada en la isla balear que le da título, cuenta con un gran apoyo de las autoridades locales de Mallorca y el Ayuntamiento de Mallorca incluso elaboró un mapa de Mallorca Files de la isla que muestra dónde se llevaron a cabo los crímenes y con explicaciones sobre cómo llegar a los lugares que se mostraron.

