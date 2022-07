Olga Moreno no aclara si estará en la final de ‘Supervivientes’: “Me encantaría, pero me cuesta”

Este domingo, Telecinco emitió la última entrega de Supervivientes: Conexión Honduras, en lo que pareció ser un monográfico alrededor del concurso de Anabel Pantoja y todo lo que sucedió en el concurso y en España en las últimas semanas. La sobrina de Isabel Pantoja fue la expulsada del pasado jueves, quedándose a las puertas de la final.

Una de las invitadas de la noche fue Olga Moreno, ganadora de Supervivientes 2021, y por ello, el presentador Ion Aramendi le preguntó si estaría en la final del próximo jueves. Recordemos que, tradicionalmente, el ganador del año anterior acude a la final del programa a darle el cheque del premio económico a su sucesor, pero parece que en esta ocasión no presenciaremos este momento icónico de la televisión.

En un primer momento, Olga se mostró esquiva al responder, y luego dejó claro que no acudiría al programa. “Hay cosas que son complicadas y que todos sabéis. Me encantaría, pero me cuesta...”, decía. Unas palabras que tienen que ver con la presencia de Jorge Javier Vázquez, presentador de la gala final, quien tiene declarada la guerra a Olga desde la docuserie de Rocío Carrasco. “No lo sé”, añadió Moreno.

Ion Aramendi quiso insuflarle algo de ánimo y le dijo: “Tienes que estar”. “Me cuesta mucho por sentimientos y cosas que han pasado, que no tienen que ver conmigo, sino que tienen que ver con mi familia”, dijo entonces la empresaria andaluza, que buscaba cambiar de tercio, aunque Aramendi no quería pasar página. “Hay cosas que son complicadas y que todos sabéis. Me encantaría, porque debo mucho a todos los que están aquí detrás, pero me cuesta...”, remata.

La petarda ni que aparezca que el dueño del cortijo es JJ ,que fea se maquilla y estaba nerviosa moviendo la pierna ,ridícula rindiendo fidelidad al hombre que se las pego y a la hijastra que también #ConexionHonduras14 pic.twitter.com/VPYsvP8VtL — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) July 24, 2022

El dardo de Jorge Javier Vázquez

La mala relación de Jorge Javier Vázquez y Olga Moreno es de sobra conocida por los espectadores. Y en más de una ocasión, el de Badalona ha bromeado sobre lo que podría suceder en la última entrega de Supervivientes.

“No sé qué va a pasar el día de la final cuando la ganadora de la edición anterior, que me ha vetado, tenga que entrar en mi plató a repartir el cheque a la persona que gane”, dijo con ironía hace unas semanas, y aprovechaba para advertir a la exmujer de Antonio David: “Yo de mi plató no me muevo”, bromeando con que el premio tendría que entregarse por Bizum o “correo postal”.

Hay que recordar que, aunque Jorge Javier Vázquez fue el presentador de Supervivientes 2021, Telecinco decidió dividir la final en dos entregas, y la última de ellas estuvo presentada por Carlos Sobera. Y así, fue Sobera, y no Vázquez, quien levantó la mano de Olga Moreno como ganadora de Supervivientes, por delante de Gianmarco Onestini, Melyssa y Lola.

