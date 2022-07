Ana Luque confiesa estar "dolida y molesta" con Olga Moreno al no sentirse defendida por ella en 'SV'

Ana Luque se ha convertido en una de las participantes con más repercusión de la presente edición de Supervivientes. La andaluza saltaba a la fama el pasado año, cuando acudió a defender a los platós de Mediaset a su amiga Olga Moreno, que se encontraba concursando en el reality de Mediaset.

Ahora, Luque asegura encontrarse "decepcionada" con su amiga, ya que considera no haber sido correspondida en su defensa. Así lo ha confesado en una entrevista a la revista Lecturas, donde no ha dudado en hablar abiertamente sobre lo que siente hacia su amistad con la exmujer de Antonio David Flores.

Asegura que "la sigue queriendo" pero no comprende el motivo por el que no la ha "apoyado" como ha necesitado. Además, confiesa que, a Olga Moreno, no le gustó que su amiga fuera a la isla desde el primer momento, ya que "no quería" verla sufrir. Asimismo confiesa estar "dolida y molesta" por el comportamiento de la que ha sido su amiga desde hace 10 años, en su prácticamente nula defensa de Luque, tanto en Telecinco como en sus redes sociales.

[Por qué Ana Luque no habla de Olga Moreno en Supervivientes: ¿firmó una cláusula secreta?]

Confiesa no comprender el motivo por el cual sí ha defendido a otros concursantes, como a Kiko Matamoros, y no a ella, cuando ella sí lo hizo. "No ha estado a la altura", sentencia la participante de Supervivientes 2022, a lo que añade que ella sí lo estuvo cuando acudió a los platós a defenderla. "Creo que lo hice bien, no sé por qué no ha sido todo lo que yo sí he sido con ella. No sé por qué no me ha querido defender", apunta.

La participante recién llegada de Honduras no ha dudado en confesar que, aunque ella está muy orgullosa de la defensa que realizó de su amiga, ha recibido muchas críticas. "Gente del entorno de Olga. Pero a niveles de llamarme payasa. Han dicho que le he bailado el agua a Jorge, pero no me siento aludida", afirma.

Algo que ha sido muy criticado por los seguidores de la expareja de Antonio David es que buena relación que Ana Luque mantiene con Jorge Javier Vázquez, algo que se hizo palpable en la última gala en Telecinco, cuando ambos se fundieron en un cálido abrazo de bienvenida. "Me ha apoyado cuando lo he estado pasando mal en el concurso", asegura Luque sobre el catalán.

Desde que comenzara la edición del reality de supervivencia, Olga Moreno no ha querido coincidir en el mismo plató con Jorge Javier. Un interrogante que sobrevuela la gran final de este próximo jueves, donde el ganador del pasado año (Olga Moreno) debe entregar el cheque al nuevo vencedor. El de Badalona ya ha confirmado su presencia en Mediaset, pero Moreno todavía no ha desvelado su decisión.

